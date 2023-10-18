酒醉男汐止火車站外勒斃計程車司機 拒國民參審遭法院駁回

陳姓男子今年4月酒後尿急，疑在新北市汐止車站外對排班計程車尿尿，引起司機林姓男子不滿，雙方爆發口角，陳男涉徒手鎖喉勒斃林男，遭依殺人罪嫌起訴。陳男聲請不行國民法官程序，士林地方法院裁定駁回。

陳男聲請不行國民法官程序，他爭執罪名應為傷害致死罪，檢方已提出減刑要件，本案量刑不產生重大爭議，無彰顯國民參與審判價值的重要意義，加上國民法官無受專業訓練，恐難以理解殺人罪與傷害致死罪差異；另行國民參與審判程序耗費司法資源，未免浪費社會資源，應無行國民參審必要。

士林地院認為，依法規定本案應行國民參與審判，無所謂浪費司法資源，今年10月12日開庭聽取聲請人、辯護人、檢察官、訴訟山與人意見，認為聲請無理由，應予駁回。

裁定指出，聲請人無具體實證，徒以國民法官無法律專業知識，就認為難與職業法官精緻討論，做出公正、正確決定，顯然低估日後經選任程序挑出的國民法官智慧與能力，且殺人與傷害致人於死之認定，本案聲請人是否符合刑法19條精神障礙或其他心智缺陷者責任能力，有醫學專家鑑定結果，對國民法官而言並無困難，此與日常生活經驗息息相關，無涉法律專業知識。

合議庭指出，命案發生地位在汐止火車站廣場的公共場所，對社會衝擊甚大，聲請人涉罪應如何論罪科刑，為社會大眾所關心，由國民法官秉其正當法律感情參與審判， 共同認定事實、量刑，具有維護公益及彰顯國民參與審判價值的重要意義。

全案起源於，40歲陳男今年4月6日清晨爛醉，在汐止火車站外尿急，直接對著一輛計程車便溺，引起64歲林男司機不滿，雙方因此爆發口角，陳男徒手鎖喉勒頸製林男昏迷，目擊者見狀報警，救護人員到場，林男失去呼吸心跳，送醫不治。

當時，警方到場逮捕陳男，陳酒測值高達每公升1.07毫克，且不斷對員警說「我喜歡你們」，酒醒後則聲稱「斷片全忘了」因前晚混酒導致斷片，忘記事發過程。日前開庭，陳男否認殺人罪，坦承傷害致死罪，他供稱「只是想架住他（林男）但因酒醉不知道出手力道」。