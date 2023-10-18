快訊

醫PO照驚不到1公分息肉竟是0期大腸癌！息肉如何成癌？權威醫教你預防

情斷小嫻後遭目擊新歡神似「舊愛」 金剛回應了

鴻海科技日／黃仁勳、劉揚偉一起搭電動車登台 量產版 Model B 與物流車 Model N 亮相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宣傳經費集中民視、三立遭立委質疑 司法院：投標廠商不多

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

立法院司法及法制委員會今審2024年度司法院及所屬主管預算提案，立委吳怡玎質疑當初為了宣傳國民法官，預算宣傳費以1億6千萬元起跳，但至今年10月，國民法官案件僅有69案，距離原先目標1年300件相差甚遠，但對外宣傳的標案卻大量集中在民視、三立等特定媒體，因此提案減列司法行政業務的一般事務費預算5千萬元。

新聞及法治宣導處處長陳婷玉表示，標案都經過投標，加上投標廠商並不多，並不是集中在特定媒體。

司法院歲出的一般行政事務費明年度編列1億9720萬7千元，司法政策及宣導也列在其中。

立委曾銘宗則問司法院秘書長吳三龍明、後年國民法官案件數會「恢復正常」到3、5百件嗎？司法院刑事廳廳長李釱任表示應該會回復，並說在新制上路前，檢察官有一波起訴潮，立委鄭運鵬反而質疑豈非先前草率起訴嗎？

立委林淑芬質疑國民法官法評議秘密，評議意見只有摘要跟結論，在評議過程中有歧視性的偏見，而影響判決，恐怕有失國人對司法的信任。李釱任表示，目前6場國民法官案都有會後座談會，目前沒有人有反面意見，司法院也盡力排除帶風向、權威效應的狀況產生。

林淑芬仍認為「有沒有被帶風向」不是當事人說了算，在保護個人安全、個資的前提下，有沒有辦法提供變音、去識別化的個資來探知評議過程，當事人才會覺得權利受保障。

司法及法制委會今審完司法院預算提案，提交院會討論，討論前交付黨團協商；法律扶助基金會預算，明年來到16億元大關，連年增加，但今也審完、送交院會，不必黨團協商。

司法院刑事廳廳長李釱任（站立者）回答國民法官案件施行狀況。圖／取自國會頻道-立法院議事轉播
司法院刑事廳廳長李釱任（站立者）回答國民法官案件施行狀況。圖／取自國會頻道-立法院議事轉播

司法院 國民法官 林淑芬 鄭運鵬 吳怡玎 法制委員會 立法院

延伸閱讀

高雄首件國民法官開庭 律師喊「做工人悲歌」打感情牌

司院秘書長稱別擔心AI判決 立委林淑芬：不要官腔官調、要認真

【即時短評】司法院遭質疑裁判書系統疏漏今竟內宣粉飾 預算太多嗎？

立委林淑芬批司法院連判決書上傳都辦不好 AI判決能上路？

相關新聞

獨／周玉蔻誹謗張淑娟辯「在餐會聽的」 餐會這幾位「大咖」也在座

媒體人周玉蔻烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴多年前在台北市晶華酒店有過一段緋聞被訴，周辯稱消息是...

政大生創把妹公司標榜可舌吻 校方祭一大過、一小過處分

國立政治大學法律系一名何姓學生去年成立網路交友公司，標榜教導男性與女性交友，更稱可從事愛撫、舌吻、摸奶等親密行為並收費，...

親子鑑定6名子女不是他的...男提否認子女之訴卻敗訴

嘉義男子與妻子結婚6年多，先後生育6名子女，今年調解離婚，男子主張婚姻期間6名子女是妻子借用他人精子受孕，並出示與子女無...

NONO涉性侵多女 北檢今第二度傳喚

藝人NONO涉及性侵、性騷多女，日前網紅小紅老師對他提告性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少女共5罪，經被害人陸...

宣傳經費集中民視、三立遭立委質疑 司法院：投標廠商不多

立法院司法及法制委員會今審2024年度司法院及所屬主管預算提案，立委吳怡玎質疑當初為了宣傳國民法官，預算宣傳費以1億6千...

退役中校當共諜要軍官「戰時不抵抗」 不想吐還12年退休俸結果曝光

國防部空軍退役中校杜永心赴陸經商被共軍吸收、在台發展組織，多次利誘現役軍官加入，要求在台海發生戰爭時採取消極不抵抗作為，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。