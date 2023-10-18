宣傳經費集中民視、三立遭立委質疑 司法院：投標廠商不多

立法院司法及法制委員會今審2024年度司法院及所屬主管預算提案，立委吳怡玎質疑當初為了宣傳國民法官，預算宣傳費以1億6千萬元起跳，但至今年10月，國民法官案件僅有69案，距離原先目標1年300件相差甚遠，但對外宣傳的標案卻大量集中在民視、三立等特定媒體，因此提案減列司法行政業務的一般事務費預算5千萬元。

新聞及法治宣導處處長陳婷玉表示，標案都經過投標，加上投標廠商並不多，並不是集中在特定媒體。

司法院歲出的一般行政事務費明年度編列1億9720萬7千元，司法政策及宣導也列在其中。

立委曾銘宗則問司法院秘書長吳三龍明、後年國民法官案件數會「恢復正常」到3、5百件嗎？司法院刑事廳廳長李釱任表示應該會回復，並說在新制上路前，檢察官有一波起訴潮，立委鄭運鵬反而質疑豈非先前草率起訴嗎？

立委林淑芬質疑國民法官法評議秘密，評議意見只有摘要跟結論，在評議過程中有歧視性的偏見，而影響判決，恐怕有失國人對司法的信任。李釱任表示，目前6場國民法官案都有會後座談會，目前沒有人有反面意見，司法院也盡力排除帶風向、權威效應的狀況產生。

林淑芬仍認為「有沒有被帶風向」不是當事人說了算，在保護個人安全、個資的前提下，有沒有辦法提供變音、去識別化的個資來探知評議過程，當事人才會覺得權利受保障。

司法及法制委會今審完司法院預算提案，提交院會討論，討論前交付黨團協商；法律扶助基金會預算，明年來到16億元大關，連年增加，但今也審完、送交院會，不必黨團協商。