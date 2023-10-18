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親子鑑定6名子女不是他的...男提否認子女之訴卻敗訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義男子與妻子結婚6年多，先後生育6名子女，今年調解離婚，男子主張婚姻期間6名子女是妻子借用他人精子受孕，並出示與子女無血緣鑑定佐證，提告否認子女訴訟；法官依據人工生殖法、已逾追訴期駁回，與6名子女關係仍視為婚生子女。可上訴。

男子與妻在2017年結婚，男子表示，妻子以詐騙方法要他先將精子存起來，卻是國外偷偷買精子調換生2名子女，因為小孩出生後，再大一點發現明顯不是自己的小孩，後來又做了2次人工受孕，是為了挽回婚姻，有簽同意書。

法官審理，依人工生殖法，在婚姻存續期間，可以由他人捐贈的精子與受術妻的卵子受胎而來，如受術夫同意使用第三人捐贈的精子實施人工生殖時，依誠信原則及禁反言的法理（禁反言原則，係指任何人主張權利或法律上地位時，不得與其一項行為互相矛盾），所生之子女應視為婚生子女。

男子主張妻子在第一次人工生殖時，以詐騙的方式調換精子，即使是真實，但是已逾人工生殖法第23條第2項但書規定，「但受詐欺者，自子女出生之日起滿3年，不得為之。」的規定。後生育的子女，男子當時有簽署同意書，應受人工生殖法的拘束，推定為婚生子女，不得提起否認子女之訴。

法官因此駁回男子之訴，與6名子女關係仍視為婚生子女，可以上訴。

男子提出親子鑑定佐證與6名子女沒有血緣關係，法官依人工生殖法駁回。圖／本報資料照片
男子提出親子鑑定佐證與6名子女沒有血緣關係，法官依人工生殖法駁回。圖／本報資料照片

子女 婚姻 結婚 生育 詐騙

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