高雄首件國民法官開庭 律師喊「做工人悲歌」打感情牌

高雄53歲王姓男子今年1月12日和林姓同事起爭執，王男拿鐵條重擊林男頭部致死，被檢方依傷害致死罪起訴，並行國民法官審判，橋頭地院昨完成國民法官選任，今進入審判程序，因王男認罪，對犯罪事實不爭執，檢辯爭點擺在量刑範圍及是否適用自首減刑規定，王男辯護律師形容全案是「做工人悲歌」，打出情感牌，全案定於20日下午2點半宣判。

檢方調查，今年1月12日下午4時許，林男因身體不適未再配合王男工作，王男不滿工作沒做完，和林男爆發口角，之後趁林男不注意時，拿起地上長88公分，重約8.4公斤的鐵棍，朝林男左胸以上部位痛擊。

林男左耳下方頭、頸交界位置被王男打傷，當場倒下，當時在場的王妻衝上前呼喚林男，但林男已經失去意識，送醫後急救4天後不治，檢方複訊後，依傷害致死罪聲押王男獲准，今年5月將王男起訴，適用國民法官法。

昨天橋院完成6位國民法官及4位備位國民法官選任，女性占8名、男性2名，年齡從20幾至70幾歲都有，有退休公務員及學生，學歷從高中至博士。

今橋院進入審判程序，為高雄地區首件開庭的國民法官案，因王男在偵查時均已認罪，不爭執犯罪事實，檢辯雙方在開審程序後，將爭點放在量刑及是否適用自首減刑規定。

王男律師由法扶指派李靜宜、吳武軒兩位律師辯護，李靜怡主張全案是工作起口角爆發的衝突，他細數王的家庭、工作背景，因學歷不高，曾因案入監，整案是「做工的人悲歌」。

李靜怡提出王男的家庭背景及入監、出監後改過自新的過程，6年未再犯新罪，也在鋼鐵廠任職6年，戰戰兢兢為家庭打拼，雖「罰其當罰」，但也希望國民法官依情節審酌量刑，而非一律重判；聽到李對於家庭的陳述，王男一度眼眶泛紅，在被告席落淚。

檢方為了首件國民法官案也是做足準備，橋檢派出陳秉志、饒倬亞兩位檢察官，陳製作精美簡報圖檔，解釋今、明及周五的庭審程序及揭示證據範圍等，還傳死者林男妻子、女兒出庭，並將以360度環景照，還原案發經過。

陳秉志說「法庭只有被告說法，沒有被害人，傳妻兒是希望讓國民法官認識林男的死亡，對於她們家庭、經濟造成多大的影響。」

橋院表示，此案國民法官、備位國民法官將與審判長林永村、法官黃逸寧、黃志皓3位職業法官共組合議庭，採密集審理，訂於20日（周五）下午2點半宣判，並說明判決理由。