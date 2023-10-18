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退役中校當共諜要軍官「戰時不抵抗」 不想吐還12年退休俸結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國防部空軍退役中校杜永心赴陸經商被共軍吸收、在台發展組織，多次利誘現役軍官加入，要求在台海發生戰爭時採取消極不抵抗作為，最高法院依國家安全法判杜4年徒刑定讞，軍方認定他喪失請領退除給與的權利，並要求他吐還12年的錢，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

杜1994年赴陸經商，因為是軍人退伍，被共軍情報單位總政治部（中央軍事委員會政治工作部，俗稱「總政」）相中成為共諜。2006年間，杜得知蔡姓陸軍中校經濟困難，認為有機可乘，以金錢利誘，試圖籠絡蔡「效忠祖國」。

杜永心邀蔡適時對「總政」表態，希望台海發生戰爭採取消極不抵抗作為，蔡一開始不以為意而收受杜的金錢和物品，但杜積極要求蔡錄製影像向中共「表示友好」，蔡覺不妥而拒絕。

杜多次在餐敘席間以蔡結婚、購車和蔡母生病就醫等名義送了5到10萬元不等紅包，還送大陸貴州茅台酒和武夷山特色茗茶等物，力促蔡與「總政」高層見面，且考量蔡是現役軍人，赴陸旅遊恐受限制，為免遭人懷疑，杜還將見面地點選在東南亞國家，但後來因國內屢破共諜案，計畫暫緩，最後作罷，杜永心最終判4年徒刑定讞。

空軍司令部處分杜永心喪失請領退除給與的權利，並應繳回自2011年10月15日起已支領的退除給與，杜不服提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟。

杜主張，國安法規定是禁止人民在台灣為中共發展親共組織，而非發展中國共產黨本身，認為刑事判決認定他犯為大陸地區發展組織未遂罪，屬嚴重錯誤的法律見解，且處分他繳回已支領的退休俸，有違法不溯及既往原則。

北高行認為杜永心意圖危害國家安全，2011年10月起先後交付金錢、招待國外旅遊、協助蔡母醫藥費、贈與茶酒等方式，邀約蔡適時對中共當局表態，必要時拿出誠意為中共效忠，若台海發生戰爭採取消極不抵抗作為，欲使蔡成為支持中共組織的一員，刑事判決已認定違反國安法，空軍司令部處分喪失退除給與、繳回已支領的部分，並無違法之處，判決杜敗訴。

國防部空軍退役中校杜永心當共諜，利誘現役軍官要求在台海發生戰爭時採取消極不抵抗作為，他不服軍方處分吐還已支領的退除給與，提行政訴訟被判決敗訴。圖／聯合報系資料照片
國防部空軍退役中校杜永心當共諜，利誘現役軍官要求在台海發生戰爭時採取消極不抵抗作為，他不服軍方處分吐還已支領的退除給與，提行政訴訟被判決敗訴。圖／聯合報系資料照片

中共 國安法 台海 軍人 共諜

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