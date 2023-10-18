警員「劈腿4女」又考上警察 南警：實習2個月會嚴加考核

台南市陳姓警員於2018年劈腿4女，被爆料不當查詢個資，並偷拍性愛影片，因妨害秘密、偽造文書罪判刑8月服完勞役，懲戒法庭判處他休職2年，今年他通過公務人員特種考試警察人員四等考試，今年10月16日分發回台南市警察局某派出所實習。警分局今天說，陳姓警員實習2個月期間，會對陳嚴加考核。

陳姓警員前天到出所報到實習，所長即親自懇談約制，陳向所長表示會珍惜現在工作。警分局說，陳實務訓練期間，會由各級幹部就陳的品德、才能、生活表現及學習態度、工作績效等各方面，秉持不庇縱態度嚴加考核。

據了解，陳曾讀警專2014年畢業，2018年6月至11月間透過交友軟體認識女友後分手，遭到嚴重打擊，陸續同時交往多位女友，對象分別為護理師、空姐、女大生、眼鏡行行員。因為空姐認為感情遭受騙，即聯合其他女子上網指控陳員感情交往複雜、不當查詢個資偷拍2人性愛影片。

陳因為偷拍性愛影片涉妨害秘密被判2個月徒刑，公務人員洩密與不當查詢個資涉犯的偽造文書，一審判決認為洩密處6個月徒刑，但偽造文書無罪，南檢不服上訴後，二審認為偽造文書部分有罪，兩罪要執行8個月，並得易服社會勞動服務。陳並因此案被懲戒法院判休職2年。

資深警官說，依據警察人員人事條例規定，除了內亂罪、外患罪、貪污罪、強盜罪以外，如果法院未宣告緩刑或沒有易科罰金者，要做免職處分，但是陳男在免職處分前，先提出辭職後才判刑確定，特種警察考試也沒規定有偽造文書或妨害秘密前科者不得報考，警政署應該設法修法防堵漏洞。