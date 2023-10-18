司院秘書長稱別擔心AI判決 立委林淑芬：不要官腔官調、要認真

立法院司法及法制委員會今審2024年度司法院及所屬主管預算提案，司法院這回提出274億5900萬9千元預算，較今年度260億1584萬8千元增列了14億4316萬1千元。其中，司法院開發的智慧化裁判草稿自動生成系統與長年不解決的裁判書查詢系統成質詢焦點，當司法院秘書長吳三龍說不會有AI判決的問題時，立委林淑芬批別「官腔官調」。

立委林淑芬質疑裁判書系統狀況多，許多判決書都沒公開，甚至部分法官故意在判決書裡塞入「國家安全」等幾個字，電腦就自動遮隱，應有研考機制，她主張凍結348萬；林淑芬說，此事涉及電腦防呆機制與精進機制為何？裁判書查詢不到，影響司法公信力，此種疏失強烈侵害人民知的權利。

林淑芬說，上回在質詢此問題後，司法院LINE官方帳號11日竟以「判決書都會公開嗎？」為題宣傳，但事實上該公開而未公開的案例比比皆是。

司法院資訊處處長邱士賓表示將提出檢核機制，讓上傳機制受督導，明年春節前應會改善。

另外司法院推出的「裁判書自動生成系統」也令立委不安，司法院今才說出原本11月要上路的系統開發費用不到590萬元，林淑芬質疑系統可信嗎？林淑芬說，歐美各國都視AI判決為高風險工具，美國也有冤判的狀況，她想知道到底花多少錢來開發系統？

因司法院堅稱裁判仍由法官來撰寫，林淑芬認為這根本就是讓法官「點一個鍵」就可以生成出一篇判決，司法院秘書長吳三龍再次強調法官對判決會「字字斟酌」，林淑芬直接回「不要在這邊講這些官腔官調，要認真的啦！」要求司法院嚴肅看待「非同小可」的這件事、比照歐盟人工智慧法案、美國的經驗，好好寫報告到立院。林提案此部分凍結1千萬、而法院wifi建置計畫因時常當機、無法連線，提案凍結200萬元。