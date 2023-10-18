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醉漢勒死計程車司機拒國民參審 士院駁回

中央社／ 台北18日電

陳姓男子勒斃林姓計程車司機為士林地方法院國民法官案件，陳男以已認罪、法律概念艱澀、審理程序冗長等理由，聲請不行國民參與審判，士林地方法院日前裁定駁回。

全案起於，陳姓男子今年4月6日飲酒後，疑似在新北市汐止火車站外排班的林姓男子計程車附近小便，陳男、林男起口角並發生肢體衝突，過程中陳男徒手勒斃林男。士林地檢署8月4日依殺人罪起訴陳男，成為士院國民法官參審案件。

國民法官法第6條規定，應行國民參與審判案件，被告就被訴事實為有罪陳述，經審判長告知通常審判程序之旨，且依案件情節，認不行國民參與審判為適當，法院得依職權或當事人、辯護人、輔佐人聲請，聽取當事人、辯護人、輔佐人意見後，裁定不行國民參與審判。

陳男日前遞狀，即依國民法官法第6條規定，主張不行國民參與審判，希望從國民法官案件改回一般刑事案件由職業法官審判。

陳男及辯護律師主張，他已認罪且不爭執起訴犯罪事實，因此本案不具量刑重大爭議，且法律概念艱澀，國民法官有評議困難之可能，並導致審理程序冗長，無法做出公平、正確之決定，為免浪費社會資源，請求無須國民參審。

士院指出，此案的案情不複雜，但針對量刑上的刑度、罪名，是否以殺人罪或傷害致人於死罪論處，檢辯雙方有嚴重歧異；此外，陳男行凶時是否符合刑法第19條精神障礙、心智缺陷等情狀，攸關生活經驗，無涉法律專業知識。

士院認為，本案發生地點為公共場所，對社會衝擊甚大，陳男所涉罪行應如何論罪科刑，為社會大眾所關心，因此由國民法官參審並共同認定事實、量刑，有維護公益及彰顯國民參審的價值，駁回陳男聲請，並不得提起抗告。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

士林地方法院。 報系資料照／記者李隆揆攝影
士林地方法院。 報系資料照／記者李隆揆攝影

國民法官 計程車司機 殺人 汐止

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