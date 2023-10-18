雲林男發酒瘋持棍打死老母 二審仍判19年半

雲林縣47歲洪姓男子去年10月間發酒瘋，在家拿木棍毆打75歲母親頭部數下，經送醫後不治，當下呼氣酒測值高達1.13毫克，洪男的哥哥報警逮人，一審認他犯殺害尊親屬判19年6年，不服上訴，他承認持棍打母親，但沒有那麼用力。二審今宣判，駁回上訴，維持原判決。

台南高分院審理時，洪男雖承認持棍打母親，但否認母親頭顱骨折是他造成，且否認檢方起訴他導致木棍斷成兩截。他喊冤，沒有那麼用力。

檢警調查，洪男當時使用木棍，長147公分、寬10公分、高5公分，重達2.76公斤，現場採證木棍已斷成兩截。

他說，當時木棍沒有斷成兩截。他自稱左手有慣性脫臼，承認持棍打母親3下，但力道不夠，不至於造成其頭部骨折。法官反問，那母親頭部骨折如何造成的？他搖頭說「不知道」。他否認殺害直系尊親屬之故意，僅認一般傷害罪，甚至否認傷害致死罪。

一審判決，洪男去年10月19日凌晨5時20分許，在與母親位在雲林縣林內鄉住處，因飲酒後導致精神障礙及心智缺陷，致其辨識其行為違法或依其辨識而行為能力顯著降低，竟在聽到母親言語而被激怒，在母親臥室內，手持木棍對著母親頭部用力毆打數下，毆打其頭部力量，造成木棍當場斷裂成兩截。

過程中，母親以手阻擋，造成手部受傷，之後母親因頭部受到重擊昏迷倒地。洪再持斷裂後半截木棍，轉往2樓哥哥臥室，毆打哥哥。母親經送台大附設醫院雲林分院急診，同日上午8時30分許因頭部外傷性顱骨骨折，顱內出血包括硬腦膜下腔出血、腦實質出血，最後導致中樞神經衰竭死亡。

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