3.5萬可約C罩杯小隻馬約會 政大生開網路情色公司緩起訴確定

政大法律系一名何姓學生去年成立「西革瑪」網路交友公司，打著教男性如何與女性交友，且可從事摟抱、愛撫、舌吻、摸奶等親密行為，標榜一名「C罩杯的小隻馬可愛正妹」，4小時收費3.5萬元，後來遭人檢舉媒介性交易。經何男解散公司並寫下悔過書，台北地檢署日前依違反兒少性剝削防制條例等罪處分緩起訴，並繳公庫6萬元；台高檢駁回北檢再議，何男緩起訴確定。

今年6月9日晚間，有政大學生在Dcard表示，臉書「NCCU政大學生交流版」出現一間標榜「同居約會派對、多人酒局遊戲」，並自稱是「提供把妹教學與娛樂服務的新創公司」，表示「今晚想約會的兄弟注意，有小隻馬C罩杯正妹想找人約會賺零用錢，一次4小時，費用3萬5，約會地點皆可，女生大膽敢玩，可摟抱愛撫舌吻摸奶，體驗情侶約會爽感」。

不僅如此，後來何男見市場不夠熱絡，又在公司LINE官方群組更新資訊，表示「定價降到只要2萬元！約會體驗不變」，「今晚都沒人約...我朋友的朋友的正妹朋友都要哭了，決定限時大特價，收14000就好，大家快約她出來吧」，因此被認為何男涉嫌仲介賣淫，還囂張在校版攬客，於是向警方檢舉。

警方上門後，何男供稱成立公司，是為了單純教男生如何把妹，並尋得另名不認識的女網友願意加入一對一教學，當一日女友，但實際未有任何客人上門，也願意接受校方懲罰。檢察官考量他深表悔意，且未實際營利，因此在他手寫悔過書後，將他緩起訴，期間為2年，並須在4個月內繳付國庫6萬元。