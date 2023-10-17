快訊

籃球／事態嚴重！前SBL球員吳季穎被爆配合組頭打假球 籃協晚間緊急回應

柯文哲以攝護腺癌比喻兩岸「硬挖除死更快」 台灣泌尿科醫學會說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

身障孫子借不到機車氣急敗壞 摔椅、打傷阿嬤遭判刑

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

曾姓男子領有中度身障證明，曾對自己的祖父母施暴，去年受保護令限制不得騷擾對方，未料今年6月向祖母借機車遭拒，雙方發生爭執，他盛怒之下竟拿椅子砸破玻璃門，再徒手朝祖母頭部狂毆3下，造成她頭部外傷、右手指挫傷，屏東地方法院審理後，將曾男依傷害直系血親尊親屬等罪判刑6月，可上訴。

曾男去年4月和8月間對祖父母施暴，法院核發保護令限制2年內不得騷擾、控制、脅迫祖父母，他卻在今年6月28日上午7點多到祖母住處商借機車未果，心生不滿，持椅子砸向祖母住家玻璃門，導致玻璃碎裂損壞，並徒手毆打祖母，造成她頭部外傷及右手第5指挫傷，被檢方起訴。

合議庭審酌，曾男行為顯然侵害祖母身體，造成對方心理感到痛苦畏懼，曾男犯後坦承犯行、態度尚可，再考量他智力為輕度障礙，患有思覺失調症等精神病症，領有中度身心障礙證明，雖審查期間意識清楚、未發生幻聽、妄想等精神症狀，難認他在案發時有足夠能力辨識行為違法，依傷害直系血親尊親屬等罪，判曾6月徒刑，可上訴。

曾姓男子今年6月向祖母商借機車遭拒，竟持椅子摔碎玻璃門，還出拳打傷阿嬤，屏東地方法院依傷害直系血親尊親屬等罪判刑6月。圖為示意圖。圖／本報資料照
曾姓男子今年6月向祖母商借機車遭拒，竟持椅子摔碎玻璃門，還出拳打傷阿嬤，屏東地方法院依傷害直系血親尊親屬等罪判刑6月。圖為示意圖。圖／本報資料照

父母 保護令 屏東

延伸閱讀

林杏兒當選無效案遲1天上訴 士檢：行政調查釐清責任

高院裁定出爐！士檢院同駐地還延遲上訴 「幫」林杏兒保議員席位

檢方上訴遲1日 北市議員林杏兒當選無效遭駁確定

衛福部撥480億 設身障據點與加薪

相關新聞

獨／幫郭台銘連署就給400元 新埔代表會主席王增基遭收押

新竹縣新埔鎮代表會主席王增基，涉嫌提供每人400元獎金，做為鴻海創辦人郭台銘連署的民眾。檢警掌握相關情資，昨天前往王增基...

林杏兒當選無效訴訟「程序敗訴」 法務部認有再查清必要

國民黨前中常委蕭景田2022年被控以現金1萬元行賄9名里長候選人，協助台北市議員林杏兒當選，士林地檢署對林提當選無效訴訟...

身障孫子借不到機車氣急敗壞 摔椅、打傷阿嬤遭判刑

曾姓男子領有中度身障證明，曾對自己的祖父母施暴，去年受保護令限制不得騷擾對方，未料今年6月向祖母借機車遭拒，雙方發生爭執...

林杏兒當選無效案遲1天上訴 士檢：行政調查釐清責任

國民黨前中常委蕭景田去年被控為求台北市議員林杏兒當選涉行賄，士林地檢署提出民事當選無效之訴，今年7月一審判檢方敗訴；士檢...

抗「綠能蟑螂」！高檢署：綠能犯罪從中南部延伸至北部

為達成政府綠色能源轉型，建立非核家園，排除不肖公務員、民意代表及黑道人物藉機勒索施工廠商，台灣高檢署檢察長張斗輝今邀集全...

違法判決檢察總長提非常上訴 台北地院：法官高結案、一時疏誤

陳姓計程車司機犯公然侮辱輕罪，台北地院劉姓法官判陳有期徒刑3月，刑度超過法定刑，為判決違法，檢察總長日前提起非常上訴救濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。