身障孫子借不到機車氣急敗壞 摔椅、打傷阿嬤遭判刑

曾姓男子領有中度身障證明，曾對自己的祖父母施暴，去年受保護令限制不得騷擾對方，未料今年6月向祖母借機車遭拒，雙方發生爭執，他盛怒之下竟拿椅子砸破玻璃門，再徒手朝祖母頭部狂毆3下，造成她頭部外傷、右手指挫傷，屏東地方法院審理後，將曾男依傷害直系血親尊親屬等罪判刑6月，可上訴。

曾男去年4月和8月間對祖父母施暴，法院核發保護令限制2年內不得騷擾、控制、脅迫祖父母，他卻在今年6月28日上午7點多到祖母住處商借機車未果，心生不滿，持椅子砸向祖母住家玻璃門，導致玻璃碎裂損壞，並徒手毆打祖母，造成她頭部外傷及右手第5指挫傷，被檢方起訴。

合議庭審酌，曾男行為顯然侵害祖母身體，造成對方心理感到痛苦畏懼，曾男犯後坦承犯行、態度尚可，再考量他智力為輕度障礙，患有思覺失調症等精神病症，領有中度身心障礙證明，雖審查期間意識清楚、未發生幻聽、妄想等精神症狀，難認他在案發時有足夠能力辨識行為違法，依傷害直系血親尊親屬等罪，判曾6月徒刑，可上訴。