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獨／幫郭台銘連署就給400元 新埔代表會主席王增基遭收押

聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣新埔鎮代表會主席王增基，涉嫌提供每人400元獎金，做為鴻海創辦人郭台銘連署的民眾。檢警掌握相關情資，昨天前往王增基住處及加油站搜索，當場查獲現金、連署書等證物，訊後依違反總統副總統選舉罷免法送辦。新竹地檢署認為王增基涉嫌重大，向法院聲押禁見，新竹地院今准押禁見。這也是今年全台首例連署涉賄案。

王增基為新埔鎮代表會主席，也是北新加油站有限公司總經理。地方人士指出，王增基支持郭台銘，有意願幫忙連署，近日王增基在加油站內舉辦活動，並對前來幫忙郭台銘連署的民眾提供400元「獎金」。

新竹地檢署掌握情資，昨天前往王增基住處及加油站搜索，當場查獲現金、連署書等證物，訊後依總統副總統選舉罷免法送辦。新竹地檢署認為王增基涉嫌重大，昨晚向法院聲請羈押禁見，新竹地院今天開庭後已准押禁見。針對案情，新竹地檢署表示，因偵查不公開，不便透露。

據悉，還有民眾在竹東市場看到郭台銘旗幟及連署站，主打簽連署單送本地雞蛋，不知是否超過30元，不知道這樣行為算不算是賄選

郭台銘日前宣布連署逾30萬份、突破門檻，並推出「郭爸爸希望基金」，若連署達30萬份，郭台銘就捐出3000萬基金，每突破10萬份增加1000萬元，若達100萬份就會捐1億元。此舉當時也傳出賄選疑慮，法務部當時表示，涉及個案判斷交由各檢察機關認定。郭辦當時則回應，公益捐款未針對特定對象或連署人，絕對不會有違法問題。

新竹縣新埔鎮代表會主席王增基，涉嫌以每人400元代價，幫鴻海創辦人郭台銘連署遭收押。圖／取自王增基臉書
新竹縣新埔鎮代表會主席王增基，涉嫌以每人400元代價，幫鴻海創辦人郭台銘連署遭收押。圖／取自王增基臉書

郭台銘日前宣布連署逾30萬份、突破門檻，並推出「郭爸爸希望基金」。圖／報系資料照
郭台銘日前宣布連署逾30萬份、突破門檻，並推出「郭爸爸希望基金」。圖／報系資料照

有民眾在竹東市場看到郭台銘旗幟及連署站，主打簽連署單送本地雞蛋。圖／民眾提供
有民眾在竹東市場看到郭台銘旗幟及連署站，主打簽連署單送本地雞蛋。圖／民眾提供

有民眾在竹東市場看到郭台銘旗幟及連署站，主打簽連署單送本地雞蛋。圖／民眾提供
有民眾在竹東市場看到郭台銘旗幟及連署站，主打簽連署單送本地雞蛋。圖／民眾提供

新竹 郭台銘 賄選

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