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影／金廈漁船暗夜走私2464公斤香菇 金門海巡查緝逮人

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

海巡署金馬澎分署第十二（金門）巡防區指揮部統合第九岸巡隊、第九海巡隊及金門查緝隊，昨日深夜在大、二膽海域，查獲1艘大陸漁船載運大陸香菇及香菇絲1批，企圖與本國籍船舶接駁走私，數量總計有2464公斤，初估約新台幣300萬餘元，海巡立即艇登檢扣留，全案依「懲治走私條例」及「台灣地區與大陸地區人民關係條例」移送地檢署偵辦。

金門海巡隊表示，昨日凌晨1時50分，巡防艇在金門烈嶼大、二膽海域，發現國籍船舶疑似與大陸漁船併靠接駁，巡防艇見時機成熱，開啟探照燈查看，發現兩艘船舶正在接駁私貨，立即展開登檢查緝，成功扣押大陸船舶及走私大陸香菇、香菇絲1批，隨即押返隊部偵辦。

據了解，海巡人員經清點香菇及香菇絲數量計有2464公斤，市值初估約新台幣300萬餘元，全案依「懲治走私條例」及「台灣地區與大陸地區人民關係條例」移送地檢署偵辦。

金門巡防區表示，為確保國境安全，嚴密邊境檢疫管制作為，海巡署全天候強化各項查緝作為，絕不容許不肖人士伺機從事不法，確保國家安全及國人健康。同時也呼籲民眾在海上或岸際，如有發現任何違法情事，請撥打「118」海巡報案專線，共同維護海域及邊境之安全。

海巡署金馬澎分署第十二（金門）巡防區指揮部統合第九岸巡隊、第九海巡隊及金門查緝隊，昨日深夜在大、二膽海域，查獲1艘大陸漁船走私大陸香菇及香菇絲1批。圖／金門海巡隊提供
海巡署金馬澎分署第十二（金門）巡防區指揮部統合第九岸巡隊、第九海巡隊及金門查緝隊，昨日深夜在大、二膽海域，查獲1艘大陸漁船走私大陸香菇及香菇絲1批。圖／金門海巡隊提供
海巡署金馬澎分署第十二（金門）巡防區指揮部昨日深夜在大、二膽海域，查獲1艘大陸漁船接駁走私大陸香菇及香菇絲1批，數量達2464公斤。圖／金門海巡隊提供
海巡署金馬澎分署第十二（金門）巡防區指揮部昨日深夜在大、二膽海域，查獲1艘大陸漁船接駁走私大陸香菇及香菇絲1批，數量達2464公斤。圖／金門海巡隊提供
海巡署金馬澎分署第十二（金門）巡防區指揮部統合第九岸巡隊、第九海巡隊及金門查緝隊，昨日深夜在大、二膽海域，查獲1艘大陸漁船接駁走私大陸香菇及香菇絲1批，海巡人員登船查緝。圖／金門海巡隊提供
海巡署金馬澎分署第十二（金門）巡防區指揮部統合第九岸巡隊、第九海巡隊及金門查緝隊，昨日深夜在大、二膽海域，查獲1艘大陸漁船接駁走私大陸香菇及香菇絲1批，海巡人員登船查緝。圖／金門海巡隊提供
海巡署金馬澎分署第十二（金門）巡防區指揮部昨日深夜在大、二膽海域，查獲1艘大陸漁船接駁走私大陸香菇及香菇絲1批，數量達2464公斤。圖／金門海巡隊提供
海巡署金馬澎分署第十二（金門）巡防區指揮部昨日深夜在大、二膽海域，查獲1艘大陸漁船接駁走私大陸香菇及香菇絲1批，數量達2464公斤。圖／金門海巡隊提供

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