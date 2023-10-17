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中橫桶屍案楊鴻儒三度判死 今開庭仍否認涉案：沒殺人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市男子楊鴻儒經營賭場，欲與楊姓女富商交往，認為楊女的陳姓同居男友是絆腳石，另外也不滿賴姓賭客懷疑詐賭、揚言檢舉，8年前下藥迷昏2人後，強塞鐵桶棄屍中橫，此案歷經一、二審、更一審，都判楊2個死刑，最高院今年認此案仍有調查未盡之處，發回更二審，楊今出庭，仍否認犯罪。

楊鴻儒涉犯兩桶屍案，今天下午2時許，在台中高分院開準備程序庭，由受命法官許文碩審理，楊出庭時，仍否認犯罪，辯稱沒有殺人，不知道鐵桶內是何人，此案都是檢方的臆測，被檢方指控裝陳姓死者的鐵桶，屬於陳姓死者的，當時是綽號「董仔」的人，載到他家，要他拿去丟的，但不認識「董仔」，也不知其人在何處。

楊鴻儒也說，另外一個被檢方指控，裝有賴姓死者的鐵桶，也不是他的，他有的是裝垃圾的鐵桶，是房子租給別人丟垃圾之用，但他承認，有分別騎陳姓死者、賴姓死者的機車到台中高鐵站的停車場停放，不過是因為二人搭高鐵到他處訪友，返回高鐵時要騎，他才幫忙騎去。

楊鴻儒說，有關檢方指控他涉犯殺人、遺棄屍體等罪，他都不認罪，也不願意與被害人家屬和解，「我沒有殺人，為什麼要和解」。

檢警調查，楊鴻儒（71歲）曾從事大理石及從事鍍膜、仲介工作，原本與陳姓、賴姓死者是朋友，他聽聞陳姓死者的楊姓女友經濟條件優渥，欲追求楊女，對陳男心生妒意。

另外，賴姓死者曾懷疑楊設局詐賭，數度聲稱要向警方檢舉，還阻止賭客進入他的賭場，彼此累積嫌隙。

2015年中旬，楊鴻儒以出遊名義邀約陳姓、賴姓死者外出，由楊駕駛休旅車從台中市烏日出發，途中藉機下藥迷昏兩人，再駕車折返住處；楊把昏睡的兩名被害人以頭上腳下方式，塞入兩個大鐵桶內後緊鎖頂蓋，再由不知情的友人把鐵桶運往中橫推落山谷，被害人因處於密封鐵桶內窒息而死。

楊鴻儒涉犯中橫公路兩桶屍案，檢方起訴楊男涉犯殺人罪，此案歷經一審、二審、更一審都判處楊兩個死刑，全案上訴至最高法院後，最高院認定，楊已年逾七旬，是否有再犯可能，原審未調查，另外楊在案件審理時，曾聲請傳喚重要證人，但證人卻無正當理由未出庭，原審有調查未盡之處，今年8月間發回台中高分院更二審。

台中市男子楊鴻儒犯下中橫桶屍案，警方在中橫公路發現2具鐵桶藏屍。圖／翻攝相片
台中市男子楊鴻儒犯下中橫桶屍案，警方在中橫公路發現2具鐵桶藏屍。圖／翻攝相片
台中市男子楊鴻儒涉犯中橫桶屍案，警方在中橫公路發現2具鐵桶藏屍。圖／翻攝相片
台中市男子楊鴻儒涉犯中橫桶屍案，警方在中橫公路發現2具鐵桶藏屍。圖／翻攝相片
台中市男子楊鴻儒犯下中橫桶屍案，當年被害人家屬在中橫公路等待搜尋結果。圖／警方提供
台中市男子楊鴻儒犯下中橫桶屍案，當年被害人家屬在中橫公路等待搜尋結果。圖／警方提供

殺人 中橫公路 死刑

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