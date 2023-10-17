涉掐死馬籍女大生辯「加工自殺」 醫師：死者最後看診無輕生意圖

男子陳柏諺涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，辯稱沒殺人，而是加工自殺。士林地方法院今召開審理庭，傳喚蔡女生前就診診所的精神專科陳姓醫師作證，陳姓醫師證稱，去年9月蔡女最後一時看診時，經評估沒有自殺高風險狀況。

辯護人聲請傳喚陳姓醫師，待證事實為蔡女有無自殺意圖。陳姓醫師不願在被告面前作證，合議庭安排醫師在指認室作證。醫師證稱，蔡女2019年11月第一次看診，曾提及有想不開念頭，及飲食失調情況，未成年時曾自殘，就診不到1個月就到其他診所看診，治療較不規律。

陳姓醫師證稱，直到2020年10月19日至2022年9月23日，蔡女再度回診所就診，治療約2年時間，較少出現自殺意念，也無過去的自傷行為，病況漸趨穩定，最後一個看診時間於2022年9月23日，當日經評估「沒有自殺高風險狀況」

被告陳柏諺今頂著一頭稍長未修剪的頭髮坐在被告席上，義正嚴辭多次持筆撰寫，手指多次比向辯護人手上資料，與辯護人溝通表達意見，甚至當庭質疑，蔡女服藥劑量增加，從1顆增加到2顆，怎麼會病情穩定？

辯護人詰問醫師，在過往精神醫學研究中，2022年9月23日最後一次看診，直到蔡女10月13日死亡，20天內是否可能因重大生活壓力事件導致自殺風險偏高，醫師則回「我沒有辦法預測未來」

對於用藥劑量，陳姓醫師直指，這是外行人的誤會，2020年蔡女隔了1年才回診所治療，當時用藥劑量是較少的劑量，後續才會針對睡眠狀況調整劑量，抗憂鬱藥美舒鬱錠在精神醫學實務上，是用來改善睡眠的藥物。辯護人問他如有睡眠品質障礙，是否是自殺風險之一？醫師回答不是。

陳柏諺當庭表示「她（醫師）說謊」，去年6月間，蔡女和前男友爭吵曾說想死，當時隔3天就回診，病情怎會穩定？醫師補充作證，去年6月22日，蔡女回診時有提出要回馬來西亞，需要拿長期藥物，因健保因素，與蔡女約好時間3天後回診，拿60天的出國藥物，並非醫師指定蔡女3天後回診。

士林地檢署依殺人罪起訴陳柏諺，陳否認殺人罪，辯稱「兩人約好一起長眠」坦承謀為同死犯加工自殺罪。全案在經過11次準備程序庭，今進審理庭，陸續由檢辯雙方詰問證人。

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