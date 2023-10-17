快訊

侯辦公布藍白合會3項建議 「可討論折衷方案」

獨／要都更了！北市八德路30年書店吹熄燈號 老闆吐心聲：傳統書局走到末路了

高院裁定出爐！士檢院同駐地還延遲上訴 「幫」林杏兒保議員席位

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

士林地檢署對台北市議員林杏兒（中）提當選無效之訴，一審敗訴，但上訴時士檢卻逾期1天，台灣高等法院裁定上訴不合法，不得抗告。圖／聯合報系資料照片
士林地檢署對台北市議員林杏兒（中）提當選無效之訴，一審敗訴，但上訴時士檢卻逾期1天，台灣高等法院裁定上訴不合法，不得抗告。圖／聯合報系資料照片

國民黨前中常委蕭景田去年為求台北市議員候選人林杏兒當選，涉行賄，士林地檢署偵辦時也對林女提當選無效之訴，一審駁回。士檢上訴，台灣高等法院以檢方遲誤上訴1天，再次駁回。高院裁定今出爐，指原判決7月18日合法送達，士檢所在地即士林地院所在地，投遞上訴狀無須加計在途期間，上訴期間8月7日屆滿，卻遲至8日才上訴，不合法。

中央選舉委員會去年11月26日舉辦地方公職人員選舉，時任國民黨副發言人林杏兒為台北市第14屆議員選舉第1選舉區（北投、士林區）候選人。士檢指出，蕭景田、林杏兒樁腳曾繁川認為林女選情不佳，可能落選，因此在去年11月22日拜訪多名里長候選人，並交付放有林杏兒選舉文宣的現金信封袋。林女同年12月2日經中選會公告當選。

士檢去年12月30日依公職人員選舉罷免法第120條第1項第3款規定，向士林地院對林杏兒提當選無效之訴。士院認為林杏兒無知悉、授意蕭景田涉行賄，檢方舉證不足，今年7月駁回檢方告訴。

高院民事裁定今出爐，裁定書一開頭便援引民事訴訟法說明當事人提起第二審上訴，應於第一審判決正本送達後20日之不變期間內為之；又提起上訴如逾上訴期間者，原法院應以裁定駁回，如原法院未駁回，第二審法院亦應以上訴不合法而為駁回上訴之裁定。

士林地檢署主張士院7月18日送達判決書，由士檢收發室人員以受僱人身分在送達證書上蓋用「台灣士林地方檢察署收狀章」收受，但收發室人員並非士檢的受僱人，且收發室人員並未蓋用自己的私章或在上面簽名，不生送達效力，應以在原審委任的訴訟代理人實際收受原判決之日、7月25日當合法送達日。

高院指出，士檢和原審訴訟代理人都是士檢的員工，以士檢為送達處所，依郵務機構送達訴訟文書實施辦法第7條規定，郵務機構送達人得將訴訟文書付與送達處所內接收郵件人員，即士林地檢收發室人員收受，士檢收發室人員視為民事訴訟法的「受僱人」。

高院也以起訴後至送達原判決期間，對士檢、訴訟代理人寄發通知書、補正函都是送達士檢地址為由，卻未曾提出異議，且歷次庭期都如期到場，可見收發室人員有權為士檢、訴訟代理人收受訴訟文書。

士檢聲稱收發室人員未在原判決送達證書上簽名或蓋私章，不生送達效力，但高院認為受僱人簽署其名、蓋用私章或按指印，並不是法定送達方式的一部份，就算未經受僱人簽署其名、蓋用私章或按指印，也不影響合法送達效力。

原判決既然已在7月18日合法送達士檢，上訴期間算8月7日（星期一）已屆滿，士檢遲至8月8日才提起上訴，本件上訴為不合法，因此裁定上訴駁回、不得抗告。

林杏兒 蕭景田

延伸閱讀

媽媽過世訃聞沒印「孝女」名 她告胞兄求償1元敗訴

曾拿鋼筋打賴香伶 工運人士再賞北市府主任巴掌判拘役10日

檢方遲誤上訴期間1天 高院駁回林杏兒當選無效之訴

檢方上訴遲1日 北市議員林杏兒當選無效遭駁確定

相關新聞

奧運射箭銀牌被控洩密與詐欺 一、二審都無罪幾可脫身

曾在雅典奧運團體射箭奪銀的國立體育大學射箭隊總教練陳詩園，被控2018年間辦理射箭器材採購案時洩漏標案相關資訊，驗收時還...

網友指控登山女神曾格爾P登頂圖、詐欺犯 檢不起訴原因曝

去年江姓與蔡姓網友分別在臉書上發文，指控登山女神曾格爾是一個詐欺犯，及曾格爾的登頂照片及影片有合成跡象等語，曾格爾提告兩...

網友罵邱于軒「垃圾」判賠20萬險賠房產 再審翻盤勝訴

吳姓網友辱罵國民黨高雄市議員邱于軒「垃圾議員」，邱提告後吳男判賠20萬元確定，邱聲請強制執行查封吳男名下不動產，吳男提再...

防疫學會理事長王任賢批高端挨告 台高檢不起訴確定

身為醫師的中華民國防疫學會理事長王任賢，在疫情期間針對高端疫苗多次受訪，指稱高端為無效疫苗及違規取得EUA等，被高端認為...

涉竄改監測數值 基泰規劃部專員15萬交保

檢廉偵辦基泰建設北市建案「基泰大直」嚴重損鄰案，繼上月搜索基泰建設、福益營造，約談建築師王德生、工地主任張博翔、基泰建設...

涉掐死馬籍女大生辯加工自殺 醫師：死者最後看診無輕生意圖

男子陳柏諺涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，辯稱沒殺人，而是加工自殺。士林地方法院今召開審理庭，傳喚蔡女生前就診診所的精神專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。