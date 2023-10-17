高院裁定出爐！士檢院同駐地還延遲上訴 「幫」林杏兒保議員席位

士林地檢署對台北市議員林杏兒（中）提當選無效之訴，一審敗訴，但上訴時士檢卻逾期1天，台灣高等法院裁定上訴不合法，不得抗告。圖／聯合報系資料照片

國民黨前中常委蕭景田去年為求台北市議員候選人林杏兒當選，涉行賄，士林地檢署偵辦時也對林女提當選無效之訴，一審駁回。士檢上訴，台灣高等法院以檢方遲誤上訴1天，再次駁回。高院裁定今出爐，指原判決7月18日合法送達，士檢所在地即士林地院所在地，投遞上訴狀無須加計在途期間，上訴期間8月7日屆滿，卻遲至8日才上訴，不合法。

中央選舉委員會去年11月26日舉辦地方公職人員選舉，時任國民黨副發言人林杏兒為台北市第14屆議員選舉第1選舉區（北投、士林區）候選人。士檢指出，蕭景田、林杏兒樁腳曾繁川認為林女選情不佳，可能落選，因此在去年11月22日拜訪多名里長候選人，並交付放有林杏兒選舉文宣的現金信封袋。林女同年12月2日經中選會公告當選。

士檢去年12月30日依公職人員選舉罷免法第120條第1項第3款規定，向士林地院對林杏兒提當選無效之訴。士院認為林杏兒無知悉、授意蕭景田涉行賄，檢方舉證不足，今年7月駁回檢方告訴。

高院民事裁定今出爐，裁定書一開頭便援引民事訴訟法說明當事人提起第二審上訴，應於第一審判決正本送達後20日之不變期間內為之；又提起上訴如逾上訴期間者，原法院應以裁定駁回，如原法院未駁回，第二審法院亦應以上訴不合法而為駁回上訴之裁定。

士林地檢署主張士院7月18日送達判決書，由士檢收發室人員以受僱人身分在送達證書上蓋用「台灣士林地方檢察署收狀章」收受，但收發室人員並非士檢的受僱人，且收發室人員並未蓋用自己的私章或在上面簽名，不生送達效力，應以在原審委任的訴訟代理人實際收受原判決之日、7月25日當合法送達日。

高院指出，士檢和原審訴訟代理人都是士檢的員工，以士檢為送達處所，依郵務機構送達訴訟文書實施辦法第7條規定，郵務機構送達人得將訴訟文書付與送達處所內接收郵件人員，即士林地檢收發室人員收受，士檢收發室人員視為民事訴訟法的「受僱人」。

高院也以起訴後至送達原判決期間，對士檢、訴訟代理人寄發通知書、補正函都是送達士檢地址為由，卻未曾提出異議，且歷次庭期都如期到場，可見收發室人員有權為士檢、訴訟代理人收受訴訟文書。

士檢聲稱收發室人員未在原判決送達證書上簽名或蓋私章，不生送達效力，但高院認為受僱人簽署其名、蓋用私章或按指印，並不是法定送達方式的一部份，就算未經受僱人簽署其名、蓋用私章或按指印，也不影響合法送達效力。

原判決既然已在7月18日合法送達士檢，上訴期間算8月7日（星期一）已屆滿，士檢遲至8月8日才提起上訴，本件上訴為不合法，因此裁定上訴駁回、不得抗告。