匿名板投訴服儀「板主卻收傳票」新北市府遭疑報復學生

新北市中山國中近年有學生在「靠北/告白中山股份無限公司」投訴，因便服外穿遭老師罰站、禁止學生外穿禦寒外套、限制學生髮式等，因此該社群版主將投訴內容，發函給新北教育局。然而半年後卻收到新北地檢署的傳票，以違反公司法將版主移送新北地檢偵辦，市府遭質疑是為報復陳情學生。

新北教育局說，去年底至今年初有接獲民眾陳情該校服儀問題，經查服儀規範、服儀委員會組成均符合規定，但有部分教師口頭告誡學生服儀，會督導學校落實正向管教；經發局則說，因接獲民眾檢舉「靠北/告白中山股份無限公司」以未登記之公司名義經營商業權，疑有違反公司法因涉及刑法處分，循例將全案移請司法機關調查釐清。

青年民主協會指出，中山國中去年底有許多學生，在學校社群交流版「黑特/告白中山股份無限公司」發文指學校要求學生帽T、帽子必須塞到上衣內、不能外露，禁止學生外穿禦寒外套、限制學生髮式不染、不燙等。管理該社群的版主整理學生投訴，以社群版名義發函給教育局，希望教育局調查中山國中違反教育部訂定的服儀原則、督導學校改善。

青年民主協會說，沒想到在半年後，版主卻收到新北地檢署傳票，竟是新北市府將版主以違反公司法，移送新北地檢偵辦。檢方偵訊過程中，版主向檢察官表示，知道公司法並沒有股份無限公司類別，粉專也沒有以公司經營業務，目前粉專也已將公司二字移除，最後新北地檢署偵結作成不起訴處分。

據了解該版主為中山國中畢業生，現已是大學生。版主透過聲明指出，行政單位若有修正之處當從善如流，而非以刑逼民、官官相護。面對「解決不了問題就解決提出問題的人」的態度，將持續弭平校方與學生之間的不平等權力關係。青民協則批評，新北市府濫用司法資源來恐嚇、報復陳情學生。