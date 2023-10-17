街友喝醉打死忘年友 台中國民法官第二案今年底審結

台中市黃姓街友去年底酒後與廖姓街友衝突，黃持米酒瓶攻擊，廖傷重不治，此案將由國民法官在今年底審理。圖／讀者提供

台中市六旬黃姓男子在去年在東區國宅喝酒，酒後因「請抽菸、喝酒」衝突，黃持酒瓶攻擊廖頭部，鬧出人命，台中地檢署今年2月依殺人罪起訴，此案為台中地院國民法院第二件案件，今天上午開準備程序庭，庭後審判長諭知，此案將在12月11日開庭審理、13日宣判。

台中地院國民法官第二法庭今天上午9時30分，進行黃姓街友酒後殺人案，公訴檢察官由張凱傑、陳隆翔、白惠淑蒞庭、公設辯護人則是由賴忠杰、梁乃莉擔任，今天合議庭針對各項爭執、不爭執事項與證據能力、聲請調查證據事項，進行確認。

公設辯護人聲請「量刑前社會調查」的鑑定，不過遭合議庭拒絕，認為無鑑定必要，合議庭指出，實務上有關量刑前的社會調查鑑定，都是針對直接、故意且嚴重至量處死刑的範疇，然而此案檢方起訴書已載，根據事證，黃是殺人不確定故意，而公訴辯護人則是主張此案為傷害致死案件，因此量刑無牽涉到量處死刑的範疇，因此認定無調查必要。

公設辯護人原本也聲請，在檢方提示卷內案發期間的監視器畫面前，先播放案發前的數段影片，認為檢方播放的監視器為「果」，公辯所要提供的影片證據為「因」，若檢方先播放的話，恐會對國民法官產生預斷。

不過檢方不同意，認為不利訴訟策略，且提示相關卷證前，會針對案情來龍去脈有清楚描述，經合議庭協調後，公辯提示的影片證據，仍在檢方提示證據後播放。

審判長今天諭知，此案將在今年12月11日審理，6名國民法官將從200人名單中選出，13日將審結宣判，預定在13日下午2時宣判。

台中地院國民法官第二案是黃姓街友涉酒後殺人案，黃男（61歲）在去年11月5日於東區富台東街國宅，酒後因「請抽菸、喝酒」，與廖姓街友（45歲）起衝突，當天上午10時許，2人肢體衝突，黃徒手痛毆、拿米酒玻璃瓶朝廖頭部攻擊，酒瓶被打碎，廖男也傷重不治，台中地檢署在今年2月偵結依殺人罪起訴，移審台中地院。