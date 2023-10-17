媽媽過世訃聞沒印「孝女」名 她告胞兄求償1元敗訴

陳姓女子回家奔喪，被哥哥要求擲茭在入內，訃聞也沒印上孝女名，她向哥哥提告求償，被法院判決敗訴。記者張議晨／攝影

陳姓兄妹感情不好，2021年陳母過世後，妹妹發現訃聞竟沒有印上她名字，回家奔喪還被哥哥要求「擲聖杯才得入內祭拜」，怒向哥哥提告求償1元，簡易庭法官認為妹妹權益未受損判她敗訴，她不服上訴，高雄地院合議庭認為哥哥有告訴妹妹母親死訊，並未侵害妹妹奔喪權益，駁回妹妹上訴確定。

判決指出，陳母2020年底車禍住院治療，當時妹妹想去醫院探視，但哥哥認為她離家多年，從未過問家人現況，加上當時醫院為了防疫，對於探病有嚴格規定，妹妹質疑哥哥刻意阻撓，讓她沒辦法在醫院見上母親一面。

事後陳母出院回家休養，沒多久仍不幸過世，妹妹在母親過世後7天才收到死訊，回家奔喪還妹哥哥擋在家門外，要她「擲聖杯才得入內祭拜」，妹妹只能擲完筊後祭拜母親。

結果妹妹又發現母親訃聞的孝子女欄位上沒有她的名字，質疑哥哥刻意阻撓，侵犯她奔喪盡孝的人格法益，提告向哥哥求償1元。

高雄簡易庭審理時，法官傳兩人親友到庭作證，親友稱妹妹平常就沒有跟陳母互動，聯絡她也不回來，兩兄妹感情相當不好，哥哥也沒有妹妹的連絡電話，直到陳母過世時，哥哥才跟他們要妹妹電話，通知妹妹關於母親過世的消息。

簡易庭法官認為，陳母過世時，哥哥有通知妹妹回家奔喪，雖然要求她「擲聖杯才得入內祭拜」，但這是民間習俗，與隱瞞死訊無關。

另外，哥哥印製的訃聞雖沒有寫上妹妹的名字，但子女要奔喪盡孝，並非僅依憑訃聞才行，妹妹也有參與祭拜及陪同出殯，權益並未受到損害，因此判陳女敗訴。

陳女不服上訴，高雄地院合議庭認同原審見解，陳女奔喪盡孝的人格法益未受侵害，駁回陳女上訴，全案確定。