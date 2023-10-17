陸企竊台技術？用VPN跨境回傳研發成果 芯華章、力德負責人遭起訴

芯華章台灣辦公室負責人陳郁樹。圖／聯合報系資料照片

2020年大陸芯華章公司、台灣力德信息科技公司未經濟部投資審議委員會經許可在台設立公司，招募科技人才，台北地檢署今偵結，依涉違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，起訴芯華章台灣辦公室負責人陳郁樹、力德在台業務代表人蔡志偉。

大陸芯華章公司成立於2020年，總部設於大陸南京市，從事晶片設計所使用的工具軟體設計，提供晶片設計公司繪製晶片藍圖工具軟體及技術支援，並在新竹設立芯華章台灣辦公室。

起訴書指出，陳郁樹和蔡志偉明知芯華章為大陸地區營利事業，且未經經濟部投審會許可，在台開設辦事處並從事IC研發設計業務活動。

2020年12月起，芯華章主管林財欽透過人脈及網路徵才網站招募工程師，同時指示陳郁樹陸續面試6名工程師，6人入職後，在台灣透過VPN連結電腦至大陸芯華章公司的伺服器及工作站，直接進行研發作業，成果同步儲存、回傳至大陸芯華章。

檢方指出，為了掩飾芯華章台灣辦公室實質為大陸芯華章研發業務，蔡志偉借由力德公司與芯華章簽立「現場管理顧問服務協議」，協議芯華章台灣辦公室的員工由力德公司聘雇，陸續招募13名員工。

薪資方面，起訴書指出，大陸芯華章先匯款至力德帳戶，力德從中抽取10％手續費及服務費，再以新台幣支應芯華章台灣辦公室員工薪資。

檢察官認定，陳郁樹和蔡志偉非經投審會允許，在台設立辦公室並從事業務，依涉違反台灣地區與大陸地區人民關係條例起訴兩人。