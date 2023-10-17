奧運射箭銀牌被控洩密與詐欺 一、二審都無罪幾可脫身

曾在雅典奧運團體射箭奪銀的國立體育大學射箭隊總教練陳詩園，被控2018年間辦理射箭器材採購案時洩漏標案相關資訊，驗收時還包庇矇混，前年與同隊教練藍巧如、業者張簡勝裕被桃園地檢署起訴洩密和詐欺等罪，桃園地院認為證據不足，判3人無罪。檢方上訴，台灣高等法院駁回。

本件被告不得上訴，檢方若要就詐欺得利無罪上訴，則受刑事妥速審判法拘束。

42歲的陳詩園過去曾多次代表國家征戰，曾奪2002年釜山亞運團體銀牌、2003年美國射箭邀請賽個人冠軍、2004年雅典奧運團體銀牌和2006年杜哈亞運團體銀牌，成績斐然，後來雖因採購案惹官司，校方力挺，未影響執教。

檢方調查，體育署2018年補助國體大射箭隊100萬元辦理射箭器材及耗材採購案，採購案採公開招標，並以最低標決標，陳詩園卻指示藍巧如在公開招標前，將器材與耗材估價單傳給桃園某體育用品社負責人張簡勝裕，後來自己也將訓練器材經費表和射箭隊發展特色經費等資訊檔案傳給對方，並透露器材材質需求，被認定洩密。

張簡以85萬元得標，驗收時，有部分器材進口延遲，無法點交，但陳與藍女讓他以庫存舊品和不合規格的器材矇混通過，避免1萬3千元的違約金，檢方認為此部分涉詐欺。

桃園地院認為陳、藍女雖然在招標前將相關資料傳給張簡，但依對話紀錄可合理懷疑傳送估價檔案是為了詢價，不具主觀犯意，縱使陳、藍女辦理採購過程不嚴謹或便宜行事，也僅屬行政不法，不構成刑事犯罪。全案無證據證明業者用舊品替代新品，校方也說「器材符合規格及數量等驗收規範」，桃院判無罪。