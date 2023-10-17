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車停2個月不想繳費 男耍陰招「換代幣」省1萬多元慘了
桃園一名33歲陳姓男子今年3月將車停在收費停車場，2個月後為了省停車費，竟叫友人開車到場取新的停車幣，隨即倒車離開再交換代幣，陳男因此逃避繳費1萬3500元。停車場人員發現後報警，雖然陳男事後付清停車費，但2人違反詐欺等罪嫌仍遭桃園地檢署起訴，貪小便宜結果得不償失。
陳男今年3月開著一台沒有掛車牌的小客車，停在桃園區中埔六街一處收費停車場，一停就是近2個月，結果他為了節省停車費，5月11日指使27歲翁姓友人開著另一輛小客車到停車場，在入口車道閘門前取得計時停車代幣後，隨即又倒車離開。
接著翁男到前方路口載陳男回到停車場，途中把剛取得的代幣交給陳男，讓他回到停車場後投入剛取得的停車幣，結果原本要近2個月的停車費，變成僅需幾分鐘的金額，逃避繳費獲取不法利益1萬3500元。
事後停車場負責人莊姓經理發覺有異報警，警方通知2人到案說明，2人均坦承犯行，陳男則將該繳的停車費付清，莊姓經理撤回告訴。但因2人犯非法由收費設備得利罪嫌，為詐欺得利犯行，訊後桃檢偵結依法將2人起訴。
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