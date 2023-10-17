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曾拿鋼筋打賴香伶 工運人士再賞北市府主任巴掌判拘役10日

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

曾闖入台北市府持鋼筋攻擊柯市府勞動局長、現任立委賴香伶的工運人士李明彥，前年又在台北市政府毆打消費者服務中心徐姓主任，一審依傷害罪判李拘役10日，得易科罰金；台灣高等法院今駁回李上訴。圖／聯合報系資料照
曾闖入台北市府持鋼筋攻擊柯市府勞動局長、現任立委賴香伶的工運人士李明彥，前年又在台北市政府毆打消費者服務中心徐姓主任，一審依傷害罪判李拘役10日，得易科罰金；台灣高等法院今駁回李上訴。圖／聯合報系資料照

曾闖入台北市府持鋼筋攻擊柯市府勞動局長、現任立委賴香伶的工運人士李明彥，前年到台北市政府陳情，毆打消費者服務中心徐姓主任成傷，台北地院依傷害罪判李拘役10日，得易科罰金。台灣高等法院今駁回李上訴。

2021年5月21日16時許，李在台北市政府1樓大廳民眾服務處，因不滿先前申訴案件未受妥適處理，大聲喧嘩，徐認為李的行為影響辦公環境，出面制止，李即以右手朝徐的頭部揮拳，徐提告。

檢方偵辦認為，李明彥曾對賴香伶施暴被判拘役58日，還曾到賴香伶的臉書留言要殺前台北市長柯文哲被判刑2月確定，起訴徐，建議是否從重量刑。

北院審理，李明彥時否認傷害，稱雖然有用右手打徐左臉一巴掌，但徐應沒有受傷，只是感受不好；李的辯護人稱，李主觀上是基於義憤，客觀上徐也未必造成實際傷害的結果。北院勘驗員警的密錄器，顯示李一邊出手一邊口出「我打你」，故意攻擊徐，主觀上具傷害故意。

一審認為李不思以正確合法方式處理爭執，揮拳攻擊徐，考量他否認犯罪、現從事粗工工作，依法判刑。

李上訴，高院認為李並不爭執用右手朝徐輝打1次，但否認有傷害罪刑，二審審理時稱他在現場遭到人身侵害，才反抗打徐一巴掌，是「抗暴行為」。高院認為李的上訴理由不可採，應予駁回。本件得上訴。

賴香伶 傷害罪

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