涉為陸企非法招聘台資訊人才 庫柏資訊林俊仁、林蔭峰遭起訴

示意圖。圖／聯合報系資料照片

2015至2020年間，庫柏資訊軟體公司負責人林俊仁、時任技術長及董事林蔭峰等人，涉嫌未經核准替「福建星瑞格軟件有限公司」在台挖角研發人才、編譯Informix源代碼成大陸地區國產資料庫系統，並將研發結果回傳大陸。台北地檢署偵查，認定林俊仁、林蔭峰涉嫌在台違法從事業務活動、挖角人才，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例起訴兩人。

檢調調查，庫柏專注數據資安領域，涉嫌替中資企業挖角雲端資料庫相關研發人才，2016年起庫柏陸續招募不少研發人才，承諾優惠待遇、福利之後，引介人力到其他公司上班，疑掩護非法。

起訴書指出，2015年12月，林俊仁和林蔭峰協助福建電子信息集團、星瑞格公司在台招聘人力，兩人明知上述兩間公司非經經濟部投資審議委員會許可，不得在台從事業務活動，仍與福建電子信息集團副總經理盧文勝、福建電子信息集團在台設立的台灣菲格科技發展公司負責人蘇其穎等人，洽談向IBM公司購買Informix源代碼事宜。

林俊仁和林蔭峰談妥購買Informix源代碼後，同月23日兩人以瑞格合夥企業名義與福建電子信息集團，在大陸共同設立「星瑞格公司」，主要研發大陸地區資料庫伺服器軟體，由林俊仁擔任董事兼總經理、林蔭峰擔任董事兼研發副總。

與此同時，林俊仁和林蔭峰挖角7名時任庫柏公司的研發工程師，安排7人到大陸地區接受星瑞格公司面試及申辦銀行帳戶。自隔年1月起，7名員工實際上任職於星瑞格公司，但是在台北市辦公室從事Informix源代碼編譯工作。直到同年4月，7名員工正式入職星瑞格公司，從事研發、客戶服務、將Informix源代碼編譯成大陸地區國產資料庫系統，再將研發過程及結果回傳星瑞格公司架設在大陸地區的伺服器。

2016年10月間，星瑞格、庫柏公司及台灣菲格公司間也有轉匯款項紀錄，支應星瑞格員工薪資、勞健保及勞退等費用。

檢方認定，林俊仁和林蔭峰從2016年1月間至今，未經投審會許可，在台設立公司或辦事處，從事福建電子信息集團、星瑞格公司業務行為，涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，依法提起公訴。