台大醫院主管辦公室羞辱懷孕前女友 法官認極粗鄙判拘役59日

台大醫院陳姓主管認前女友曾誣指懷了他的種，當眾辱罵懷孕中的前女友「懷孕的時候不知被哪隻狗操的」。圖為台大醫院外觀。圖／聯合報系資料照片

台大醫院陳姓主管認前女友曾誣指懷了他的種，當眾辱罵懷孕中的前女友「懷孕的時候不知被哪隻狗操的」，陳辯事出有因，否認犯行，台北地院認為，陳的言論意指前女友與狗交配，依公然侮辱罪判陳拘役59日。可上訴。

本案檢方一度處分陳不起訴，陳的前女友聲請再議；檢察官重查認為，陳的言論涉及犯罪，聲請簡易判決，法官也認定陳有罪。

陳與甘姓女子前為男女朋友，2021年7月30日下午3時，陳在台大醫學總院地下3樓工務室辦公室與甘女爭執，出言辱罵「懷孕的時候不知被哪隻狗操的」，甘女提告。

陳承認說過「懷孕的時候不知被哪隻狗操的」的話，但辯稱甘女2015年6月傳墮胎同意書給他，誣指他讓甘女懷孕，他當時請求甘女做鑑定，但沒有下文。

陳又說，時隔多年甘女再傳述，他與現任女友輾轉得知都很困擾，對甘女說那句話是有緣由的，且沒有不特定多數人在場，不構成公然侮辱。

法院調查，陳的言論不僅將甘女與狗類比，還指告訴人與狗交配，所懷胎兒是與狗所生的雜種，侮辱性甚明；陳雖辯稱言論其來有自，但如果他對甘女懷自己子女、後來墮胎有質疑，以一般言詞質疑即可。

法官認為，陳辱人時辦公室有另2人在場，辦公室外是公共走道，有民眾通行，廠商與同仁也會隨時進出洽公，當天陳與甘女爭吵聲音很大聲，證明陳符合公然侮辱罪的法定要件。

判決說，陳未能控管情緒，言論極為粗鄙，且所指涉對身為女性且當時正懷孕中的甘女造成侵害鉅大，審酌陳犯後狡辯，態度惡劣，應從重量刑，考量陳碩士畢業、現為台大醫院雲林分院工務室主任，依法判決。