快訊

獨／項婕如驚爆失控打人案大逆轉 經紀公司還原真相

學術界憂鬱／20歲發病如行屍走肉 台大教授曝交手憂鬱症都靠一句話

直接開放快搶！蘋果官網全釋出iPhone 15 Pro系列「現貨」 關鍵1玄機要仔細看

中企違法在台挖角高科技人才 北檢起訴4人

中央社／ 台北17日電

中國軟體研發大廠芯華章公司在台設立辦公室，未經許可在台高科技人才；中國福建電子信息公司則非法挖角台灣技術團隊赴中任職，台北地檢署今天依違反兩岸條例起訴4人。

近年來中國科技公司挖角台灣高科技人才、竊取產業的技術案例頻生，中國企業透過第三地投資公司在台從事業務活動情況也愈趨頻繁，常有中資假借他人名義，刻意掩飾、隱匿身分或資金來源在台投資，規避現行法律規範，已造成台灣經濟及資本市場秩序受到危害。

檢調調查，中國電子設計自動化軟體研發大廠芯華章公司於民國109年10月間在台灣設立辦公室，由陳姓男子擔任據點負責人，芯華章公司主管於同年12月間透過人脈、徵才網站及獵人頭公司招募台灣工程師等，並指示陳男在台進行面試及研發設計等工作。

檢調查出，陳男陸續面試員工進入芯華章台灣辦公室，進行軟體研發或開發設計等工作，並將在台灣的晶片研發成果以虛擬私人網路連結到芯華章公司架設在中國的伺服器或工作站。

檢調發現，為掩飾芯華章台灣辦公室員工是為中國芯華章公司進行業務活動的事實，中國芯華章與1名蔡姓男子的公司簽訂協議，以蔡男公司名義招募芯華章台灣辦公室員工，並投保勞健保。北檢今天依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例起訴陳、蔡2人。

另外，中國福建電子訊息公司於104年間想要購買IBM公司的Informix資料庫伺服器代碼，卻苦無技術團隊，便委由台灣1家公司的2名林姓負責人協助，雙方合資在中國成立星瑞格公司，專責作為中國資料庫伺服器軟體研發公司。

檢調查出，2名林姓負責人於104年12月起開始挖角自己台灣公司的員工到星瑞特公司任職，這些員工雖然還是在台灣上班，實際上是為星瑞格公司從事Informix源代碼的編譯工作。北檢今天依違反兩岸條例起訴2名林姓負責人。

兩岸條例

延伸閱讀

POP心靈成長課程涉詐欺千萬 負責人夫妻各50萬元交保

北檢選舉查察分區座談會 凝聚執法策略共識

POP心靈成長課程涉詐4千萬 檢警兵分8路搜索、約談7人

立委控心靈成長機構騙財數千萬元 赴北檢告發

相關新聞

網友指控登山女神曾格爾P登頂圖、詐欺犯 檢不起訴原因曝

去年江姓與蔡姓網友分別在臉書上發文，指控登山女神曾格爾是一個詐欺犯，及曾格爾的登頂照片及影片有合成跡象等語，曾格爾提告兩...

網友罵邱于軒「垃圾」判賠20萬險賠房產 再審翻盤勝訴

吳姓網友辱罵國民黨高雄市議員邱于軒「垃圾議員」，邱提告後吳男判賠20萬元確定，邱聲請強制執行查封吳男名下不動產，吳男提再...

心靈課涉詐4千萬 講師被控無照、性騷

「POP心理企業管理顧問公司」負責人夫妻及三名旗下講師，涉嫌無執照開設心靈成長課程，騙取逾四千萬元，立委王婉諭昨天上午赴...

防疫學會理事長王任賢批高端挨告 台高檢不起訴確定

身為醫師的中華民國防疫學會理事長王任賢，在疫情期間針對高端疫苗多次受訪，指稱高端為無效疫苗及違規取得EUA等，被高端認為...

涉竄改監測數值 基泰規劃部專員15萬交保

檢廉偵辦基泰建設北市建案「基泰大直」嚴重損鄰案，繼上月搜索基泰建設、福益營造，約談建築師王德生、工地主任張博翔、基泰建設...

9點就要睡…鄰居上古箏課噪音擾眠 法官「這原因」判免賠

新竹吳姓男子不滿一牆之隔的鄰居將房子借給社區大學開設古箏班，每周四晚間7至9時上課彈琴噪音和課後學員聲響已嚴重影響睡眠品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。