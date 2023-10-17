網友指控登山女神曾格爾P登頂圖、詐欺犯 檢不起訴原因曝

登山名人曾格爾。圖／擷自曾格爾臉書

去年江姓與蔡姓網友分別在臉書上發文，指控登山女神曾格爾是一個詐欺犯，及曾格爾的登頂照片及影片有合成跡象等語，曾格爾提告兩名網友散播不實文字，犯加重誹謗。台北地檢署偵辦，考量被告兩人所言非出於憑空捏造，與公共關係及利益有關，罪嫌不足，全案予以不起訴處分。

全案源於，去年11月間，江在臉書粉絲專發文，貼出「Grace是一個詐欺犯，一個騙子。就是這麼簡單」、「法鼓山被騙了」等語；另外，蔡也在臉書發出「超厲害的P圖登山家——曾格爾」、「我發現曾格爾提出登頂照片及影片有合成跡象」等語。

曾格爾認為，江、蔡在網路上散播不實文字，足以毀損她的名譽，提告兩人涉犯加重誹謗罪嫌。

檢方偵訊時，兩人均否認犯行。江辯稱，指控曾格爾是詐欺犯那句話不是他寫的，而是取自維基百科中的文章，他只翻譯；而且，曾格爾對GPS及軌跡圖說法前後不一。蔡則供稱，曾提出的證據不足以證明有登山事實，堅持影片及照片有修圖痕跡及光學問題。

檢察官偵查，江所說的文章來源確實存在，取自於一名波蘭網友的文章；此外，江、蔡針對曾格爾贊助登山款退費、GPS軌跡及影片光學問題等內容，為根據具體事實提出個人主觀評論，再加上議題與公眾關係及利益關，兩人言論仍在言論自由保護範圍，難以與加重誹謗罪嫌相繩，因罪嫌不足，全案獲不起訴處分。