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欠稅8萬元…行政執行官「查獲」他有特斯拉 不繳就扣車
台北市47歲范姓男子滯納綜合所得稅8萬元，法務部行政執行署台北分署調查他名下動產，查出范擁有1部電動特斯拉，日前發現范停車的位置，告知范如不補稅即依法查扣車輛，范擔心失去愛車，本月12日當天繳清欠稅。
台北分署說，范滯欠110年度綜合所得稅8萬元，逾繳納期間仍未繳納，財政部台北國稅局中南稽徵所在2023年4月將案件移送執行法辦。
台北分署調查，范名下有1部2020年份出廠的特斯拉，透過與台北市停車管理工程處合作建立的欠費車輛即時通報機制，追查車子行蹤，本月12日接獲停管處通報，范的車子停放在台北市光復北路巷道內停車格，執行人員出動趕往。
執行人員在現場果然「查獲」范的特斯拉電動車，通知范到現場說明，經執行人員向范分析利弊得失後，范為避免電動車遭查封、拍賣，當天就跑到台北分署用刷卡方式解決全部欠稅款。
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