快訊

熱帶低壓生成！氣象署估明可能增為第16號颱風「三巴」對台影響曝光

國小畢旅三天兩夜破8千！網驚「可以出國了」 校方回應了

三立爆入股中嘉NCC竟管不到？解密「五代同堂」投資術巧門

聽新聞
test
0:00 / 0:00

欠稅8萬元…行政執行官「查獲」他有特斯拉 不繳就扣車

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

范姓男子的特斯拉停在巷子停車格被「查獲」。圖／台北分署提供
范姓男子的特斯拉停在巷子停車格被「查獲」。圖／台北分署提供

北市47歲范姓男子滯納綜合所得稅8萬元，法務部行政執行署台北分署調查他名下動產，查出范擁有1部電動特斯拉，日前發現范停車的位置，告知范如不補稅即依法查扣車輛，范擔心失去愛車，本月12日當天繳清欠稅。

台北分署說，范滯欠110年度綜合所得稅8萬元，逾繳納期間仍未繳納，財政部台北國稅局中南稽徵所在2023年4月將案件移送執行法辦。

台北分署調查，范名下有1部2020年份出廠的特斯拉，透過與台北市停車管理工程處合作建立的欠費車輛即時通報機制，追查車子行蹤，本月12日接獲停管處通報，范的車子停放在台北市光復北路巷道內停車格，執行人員出動趕往。

執行人員在現場果然「查獲」范的特斯拉電動車，通知范到現場說明，經執行人員向范分析利弊得失後，范為避免電動車遭查封、拍賣，當天就跑到台北分署用刷卡方式解決全部欠稅款。

特斯拉 北市 機制

延伸閱讀

新研究：寒冷天氣 較有益於特斯拉電池的健康

特斯拉市占降至歷史新低！但美國Q3電動車銷售創新高

苗栗10月「這2天」舉辦徵才活動！台積電釋全台6千職缺

特斯拉如何面對中國電動車崛起？專家：它勁敵是未來的蘋果、Google

相關新聞

網友指控登山女神曾格爾P登頂圖、詐欺犯 檢不起訴原因曝

去年江姓與蔡姓網友分別在臉書上發文，指控登山女神曾格爾是一個詐欺犯，及曾格爾的登頂照片及影片有合成跡象等語，曾格爾提告兩...

網友罵邱于軒「垃圾」判賠20萬險賠房產 再審翻盤勝訴

吳姓網友辱罵國民黨高雄市議員邱于軒「垃圾議員」，邱提告後吳男判賠20萬元確定，邱聲請強制執行查封吳男名下不動產，吳男提再...

心靈課涉詐4千萬 講師被控無照、性騷

「POP心理企業管理顧問公司」負責人夫妻及三名旗下講師，涉嫌無執照開設心靈成長課程，騙取逾四千萬元，立委王婉諭昨天上午赴...

防疫學會理事長王任賢批高端挨告 台高檢不起訴確定

身為醫師的中華民國防疫學會理事長王任賢，在疫情期間針對高端疫苗多次受訪，指稱高端為無效疫苗及違規取得EUA等，被高端認為...

涉竄改監測數值 基泰規劃部專員15萬交保

檢廉偵辦基泰建設北市建案「基泰大直」嚴重損鄰案，繼上月搜索基泰建設、福益營造，約談建築師王德生、工地主任張博翔、基泰建設...

9點就要睡…鄰居上古箏課噪音擾眠 法官「這原因」判免賠

新竹吳姓男子不滿一牆之隔的鄰居將房子借給社區大學開設古箏班，每周四晚間7至9時上課彈琴噪音和課後學員聲響已嚴重影響睡眠品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。