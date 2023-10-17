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防疫學會理事長王任賢批高端挨告 台高檢不起訴確定

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

中華民國防疫學會理事長王任賢因公開批評高端疫苗挨告，獲台高檢不起訴確定。圖／聯合報系資料照片
中華民國防疫學會理事長王任賢因公開批評高端疫苗挨告，獲台高檢不起訴確定。圖／聯合報系資料照片

身為醫師的中華民國防疫學會理事長王任賢，在疫情期間針對高端疫苗多次受訪，指稱高端為無效疫苗及違規取得EUA等，被高端認為涉嫌散布流言影響高端的商譽及股價，對王提告涉嫌加重誹謗及證交法散布流言影響股價罪。台北地檢署今年7月認定王男所言為合理評論，將他不起訴，全案經北檢依職權再議，遭台高檢駁回，全案確定。

王任賢除理事長除理事長身分外，同時也是中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師，並曾任疾管署中區傳染病防治醫療網指揮官。高端指控，王任賢多次公開對高端進行不實批評，影響民眾接受傳染病流行疫情訊息的正確性；同時，高端股價為此於去年10月20、21日間共下跌13%而提告。

檢方調查後，認為當初衛福部對於採購疫苗、高端疫苗EUA及高端疫苗效益評估報告等重要內容，公布資訊不足以使民眾對疫苗政策諸多質疑得到釐清，其中決策過程和疫苗品質均攸關國人健康，受大眾高度矚目，屬於重大公共議題，為可受公評之事。王任賢基於自身專業及合理查證後，對於社會矚目的重大公共議題為客觀合理評論，因此認定他罪嫌不足不起訴。

高端疫苗 王任賢 醫師

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