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POP心靈成長課程涉詐欺千萬 負責人夫妻各50萬元交保

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

「POP心理企業管理顧問公司」負責人夫妻及職員，涉嫌無執照開設心靈成長課程，騙取逾4000萬元。時代力量立委王婉諭昨赴台北地檢署告發機構負責人夫妻及3名講師，涉犯心理師法及詐欺罪。北檢昨天下午指揮大安分局，兵分8路搜索，約談負責人夫妻及職員7人，今晨依涉詐欺、個資法、心理師法，諭令負責人呂秀金50萬交保、負責人黃振輝50萬交保，另5名職員15至40萬不等交保。

王婉諭昨赴北檢，告發呂秀金、黃振輝及3名講師，未有心理師執照卻開設心靈成長課程，騙取逾4000萬元，受害人數逾30人，涉犯心理師法第42條第1項、刑法詐欺等罪嫌。

為了避免滅證，北檢昨天下午指揮大安分局執行搜索8處，約談負責人夫妻及公司職員等7名被告，昨日晚間陸續移送北檢複訊，全案依涉詐欺、個資法、心理師法方向偵辦。

檢察官漏夜複訊，今晨諭令呂秀金50萬交保、黃振輝50萬交保、黃懷之40萬元交保、郭瑞想30萬交保、劉純30萬交保、賴玉嬌及黃懷正各15萬交保。

昨天晚間警方移送數名被告至北檢時，現場有十餘名被告親友，眼見呂秀金及郭瑞想等人抵達時便簇擁而上，包圍呂及郭，試圖用外套及毯子遮擋呂秀金，試圖阻止媒體拍攝。

負責人黃振輝50萬交保。記者房荷庭／攝影
負責人黃振輝50萬交保。記者房荷庭／攝影

負責人呂秀金50萬交保。記者房荷庭／攝影
負責人呂秀金50萬交保。記者房荷庭／攝影

員工郭瑞想30萬交保。記者房荷庭／報導
員工郭瑞想30萬交保。記者房荷庭／報導
員工黃懷之40萬元交保。記者房荷庭／報導
員工黃懷之40萬元交保。記者房荷庭／報導
員工劉純30萬交保。記者房荷庭／報導
員工劉純30萬交保。記者房荷庭／報導
員工賴玉嬌15萬交保。記者房荷庭／報導
員工賴玉嬌15萬交保。記者房荷庭／報導

心理師

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