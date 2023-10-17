涉竄改監測數值 基泰規劃部專員15萬交保
檢廉偵辦基泰建設北市建案「基泰大直」嚴重損鄰案，繼上月搜索基泰建設、福益營造，約談建築師王德生、工地主任張博翔、基泰建設專案副理邱丞鴻等人後，昨第二波約談基泰規劃部專員姜若彥、財務顧問陳碧嬌和幫建案跑照的業者黃蕙鑫。北檢複訊後，疑似竄改監測數據的姜男15萬交保，陳、黃2女獲請回。
目前全案檢廉依刑法違背建築術成規、偽造文書等罪偵辦，其中首波約談的建築師王德生，負責工地設計監造且偽造文書涉嫌重大，他與張男今年4月至9月，明知工地有下陷跡象，造成鄰屋龜裂、漏水，卻未至實地勘察，仍於文件上勾選「鄰損與施工無關」，涉嫌變造數據矇混市府繼續施工。
檢廉上次首波約談後，王德生、張博翔、邱丞鴻各以60萬、10萬、25萬元交保。昨天檢廉約談對象中，並沒有任何基泰高層或公務員，主要是為了釐清上次首度約談王、張、邱後，將3人供詞與昨天約談的3人說詞比對，還原基泰何以未採取任何防範作為，及涉嫌變造數據換取工地繼續施工。
根據檢廉目前掌握的資料，負責觀測基泰大直的儀大工程，曾在今年9月4至6日的監測報告中，顯示包握壁體內傾度管、地面沉陷點、建物沉陷點、中間柱隆起點等觀測項目，均已超出警戒值，顯示基地有危險疑慮，基泰仍執意繼續施工，導致民宅下陷傾斜。
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