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高端控散布流言影響股價 醫師王任賢獲不起訴確定

中央社／ 台北17日電

中華民國防疫學會理事長王任賢，疫情期間多次質疑高端疫苗遭控影響股價，獲不起訴。聯合報記者屈彥辰／攝影 屈彥辰
中華民國防疫學會理事長王任賢，疫情期間多次質疑高端疫苗遭控影響股價，獲不起訴。聯合報記者屈彥辰／攝影 屈彥辰

高端公司認為防疫學會理事長王任賢在媒體上發布言論導致高端股價重挫，提告違反證交法等罪。台北地檢署將王男處分不起訴，並依職權聲請再議。高檢署日前駁回再議。

高端提告指出，王任賢基於誹謗等犯意，在媒體上發表言論，足以毀損高端公司信譽，並導致高端股價下滑，因此提告王男刑法加重誹謗、證券交易法意圖影響集中交易市場有價證券交易價格，而散布流言或不實資料等罪。

王任賢向檢察官表示，發表言論依據媒體報導，本於自己專業，經合理查證後確信為真實，對於公共議題為客觀合理評論。

檢察官認為，台灣近年受疫情影響，國民對疫苗需求大增，而政府動用鉅額公帑採購高端公司所生產疫苗，其決策過程、疫苗品質均攸關人民健康，受到社會大眾高度矚目，而屬重大公共議題，應為可受公評之事。

檢察官表示，王男本於新聞報導等資料對可受公評之事做合理評論，給予不起訴處分，並依職權向台灣高等檢察署聲請再議。高檢署審查後認為，一審偵查完備，法律見解妥適，日前駁回再議。

高端 提告 疫苗

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