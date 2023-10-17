網友罵邱于軒「垃圾」判賠20萬險賠房產 再審翻盤勝訴

高雄市議員邱于軒遭網友霸凌罵「垃圾議員」，獲賠20萬後出招要查封網友房產。圖／取自邱于軒臉書

吳姓網友辱罵國民黨高雄市議員邱于軒「垃圾議員」，邱提告後吳男判賠20萬元確定，邱聲請強制執行查封吳男名下不動產，吳男提再審並聲請暫緩執行，暫時保住財產，再審部分經高雄高分院審理後，逆轉翻盤，合議庭認為邱先前金錢賠償部分已獲「1元」確定，不能再請求金錢賠償，判吳男勝訴確定。

吳男當時是在臉書粉絲頁「打馬悍將粉絲團」分享的貼文下留言，指邱于軒是「垃圾議員」、「還不夠垃圾？」、「垃圾的玻璃心」。

此案一、二審都由邱于軒勝出，吳男一審判賠邱于軒1元，並在4大報頭版以「半版」篇幅刊登道歉啟事，雖然僅需賠1元，但以四報廣告費來說，吳男也得付出數十至上百萬元才能刊登道歉聲明，對吳男負擔不小。

吳不服上訴，高雄高分院審理後，考量吳僅大學畢業，月收3萬2000元，仍判吳男應賠償邱于軒1元，但恢復名譽部分，因吳男是在臉書留言，並未訴諸報章媒體，登報道歉並非適當處分，僅要他在電子報即時新聞頁面及個人臉書刊登道歉聲明。

相較於一審在全國版頭版刊登「半版」道歉廣告，二審判決對吳男來說已較為有利，不過吳男仍堅持上訴，正好憲法法庭去年2月宣告「強制道歉」違憲，吳男上訴時正好碰到違憲案，最高法院最後駁回象徵性賠償「1元」的上訴，強制道歉則發回更審。

高雄高分院更一審審理時，因強制道歉宣告違憲，邱于軒變更請求，針對「道歉」改向吳男求償30萬元，合議庭審理後，今年3月認為吳男以偏激不堪語詞對邱于軒個人品格為貶抑謾罵，與公共事務無關，已屬人身攻擊，判賠20萬元確定，比原先二審判決結果更重。

全案確定後，邱于軒見吳男又提再審，邱於是請律師聲請強制執行，查封吳男名下房產，但吳男以再審程序仍在進行中為由，繳納2萬元擔保金後，今年7月向法院聲請停止執行獲准。

案經高雄高分院審理，合議庭認為邱于軒精神慰撫金部分已判賠「1元」確定，不能再另外請求精神慰撫金等金錢賠償，逆轉改判吳男勝訴確定。