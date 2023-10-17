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心靈課涉詐4千萬 講師被控無照、性騷
「POP心理企業管理顧問公司」負責人夫妻及三名旗下講師，涉嫌無執照開設心靈成長課程，騙取逾四千萬元，立委王婉諭昨天上午赴台北地檢署告發四人涉犯心理師法及詐欺罪，北檢昨下午指揮警方八路搜索，約談負責人夫妻及職員共七人，全案依涉詐欺、個資法、心理師法偵辦。
王婉諭昨天上午與多名被害者舉行記者會，要求衛福部、教育部盡速查辦非法心理課程，該心靈成長機構應該面對錯誤、誠懇道歉、盡速賠償。
王婉諭表示，該機構人員均未有心理師專業，卻以「潛能心理學」名義開設心靈成長課程，長期影射心理專業內容吸引學員，而課程內容也涉及心理治療範圍，涉嫌違反心理師法。
一名女性被害人說，自己不但被要求畫自身裸體圖，還必須輪流談「第一次性經驗」、「自慰」或「被性侵被騷擾之經驗」，她感到猶如「被性騷擾」般的創傷。
一名男性被害人則說，曾目睹負責人把宣稱有高能量物品拿出來拍賣，每項物品以非常高價格被同學買走，得標者把款項匯入私人戶頭，有逃漏稅之嫌。
列席衛福部代表說，此案已移由台北市政府衛生局查辦；教育部則說，針對消保退費爭議及未立案補習班部分，台北市政府教育局已進行調查，預計十月底完成。
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