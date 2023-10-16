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公然侮辱最重拘役卻判刑3月 檢察總長提非常上訴

中央社／ 台北16日電

陳姓男子涉嫌公然侮辱，經台北地院判刑3月確定。台北地檢署認為，公然侮辱罪可處拘役或9000元以下罰金，陳男判刑過重，判決違背法令，報請檢察總長提起非常上訴。

根據判決書，陳姓計程車司機今年2月2日深夜11時許開車前往台北市台灣中油信義路加油站加油，陳男上廁所出來後，不滿加油站員工將信用卡等物品放置於車縫間，對加油站員工飆罵三字經。加油站員工提告後，陳男被檢方起訴。

台北地方法院審理後，認為陳男顯然欠缺尊重他人的觀念，且未與告訴人達成和解，加上矢口否認犯行的犯後態度，飾詞狡辯，推諉卸責，又在法庭內咆哮，難認有悔改之意，依公然侮辱罪判刑3月。陳男未上訴而確定。

案件進入執行程序時，台北地檢署發現刑法公然侮辱罪可處拘役或新台幣9000元以下罰金，陳男案件判刑3月顯然違背法令，日前依法報請最高檢察署檢察總長向最高法院提起非常上訴。

另外，陳男在台北地方法院審理時在法庭內咆哮，被移送北檢偵辦，檢察官認為陳男沒有妨害公務主觀犯意，日前將他不起訴處分。

加油站 公然侮辱 檢察總長

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