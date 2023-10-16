男子假借要還錢 對女友人噴辣椒水再搶2萬5重判7年半

彰化縣楊姓男子向朋友黃女借錢未還，今年6月以還錢為由，約黃女見面，不料黃女到達時，楊男竟對她噴辣椒水，再搶走她皮包內的2萬5千元，彰化地方法院依攜帶兇器強盜罪，將他判刑7年6月。

判決書指出，楊男因積欠朋友黃女債務，今年6月2日清晨6點多間以還錢為名義，約黃女見面，不料黃女開車到達時，楊男將黃女車門打開，以預藏的辣椒水噴霧劑噴黃女眼睛，黃女因眼睛刺痛無法睜開，楊男先將小客車電子鎖關閉熄火，伸手進車內，強行取走自小客車遙控器及放在副駕駛座上皮包，黃女下車與楊男拉扯皮包，但楊男仍搶走皮包內2萬5千元後，騎機車逃逸。