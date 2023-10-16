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男子假借要還錢 對女友人噴辣椒水再搶2萬5重判7年半

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣楊姓男子向朋友黃女借錢未還，今年6月以還錢為由，約黃女見面，不料黃女到達時，楊男竟對她噴辣椒水，再搶走她皮包內的2萬5千元，彰化地方法院依攜帶兇器強盜罪，將他判刑7年6月。

判決書指出，楊男因積欠朋友黃女債務，今年6月2日清晨6點多間以還錢為名義，約黃女見面，不料黃女開車到達時，楊男將黃女車門打開，以預藏的辣椒水噴霧劑噴黃女眼睛，黃女因眼睛刺痛無法睜開，楊男先將小客車電子鎖關閉熄火，伸手進車內，強行取走自小客車遙控器及放在副駕駛座上皮包，黃女下車與楊男拉扯皮包，但楊男仍搶走皮包內2萬5千元後，騎機車逃逸。

楊男曾因肇事逃逸、強制、竊盜、詐欺等案件被判刑1年11月，又再對黃女噴辣椒水強盜，讓黃女因此受有雙眼紅腫疼痛之傷害，為累犯，法官認為，既曾犯罪受罰，當知改悔向上，竟又重蹈前愆，足見其刑罰感應力薄弱，非加重其刑不足使其覺悟，因此依攜帶兇器強盜罪，將他重判7年6月。

楊姓男子向朋友黃女借錢未還，以還錢為由，約黃女見面，不料黃女到達時，楊男竟對她噴辣椒水，再搶走她皮包內的2萬5千元，彰化地方法院依攜帶兇器強盜罪，將他判刑7年6月。記者林宛諭／攝影
楊姓男子向朋友黃女借錢未還，以還錢為由，約黃女見面，不料黃女到達時，楊男竟對她噴辣椒水，再搶走她皮包內的2萬5千元，彰化地方法院依攜帶兇器強盜罪，將他判刑7年6月。記者林宛諭／攝影

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