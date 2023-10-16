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車沒鎖驚見女屍導致變「凶車」 死者家屬判賠車主32萬元

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市1間營造公司將轎車停在停車場，但因車門未鎖，1名楊姓女子進入車內後因心因性疾病猝死。營造公司接獲通知車輛有怪味並流出臭水前往查看，不料打開車門驚見車內有一具女屍。營造公司憤而向楊女家屬求償，新北地院三重簡易庭法官認為，楊女擅自進入並在車內死亡，判楊女繼承人應賠償32萬餘元。

據了解此案發生於去年6月23日早上8時許，該車車主營造公司接到通知指他的車發出怪味還流出臭水，要他趕快來現場處理。車主趕往現場打開車門後，竟發現車內後座有一具已經腐爛的女屍。車主認為楊女無故進入車內死亡，導致車輛變成凶車，提告求償車輛價值減損、停車場管理費、拖吊費、安全座椅、醫療費及精神慰撫金等共計42萬6500元。

楊女家屬主張，楊女雖在車內往生，但無證據可證明她是自行進入車內自殺，且車輛除汽車電池損壞外，其餘均無任何損壞，是車主自行決定要報廢，求償顯無理由。另外因車門未上鎖車主也有過失，應減免賠償金額。

三重簡易庭法官審理後認為，楊女未經同意進入車輛後座，因心因性疾病在車內死亡，雖然未直接造成車輛及車內物品等外觀形體毀損，但依一般社會常情車內發生死亡事故，將造成車輛的交易或經濟價值貶值，判決楊女繼承人應賠償車輛價值減損31萬元、安全座椅及嬰兒手推車6000元、拖吊費用5000元，合計32萬1千元，全案還可上訴。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

新北地方法院。圖／聯合報系資料照
新北地方法院。圖／聯合報系資料照

車主 停車場

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