利用退款機制漏洞創數萬蝦皮帳號給詐團 檢起訴4男籲從重量刑

桃園一名吳姓男子因積欠鉅額債務，以廣告公司企業戶名義，向電信業者申辦30萬筆企業門號，並與羅姓男子合謀創設數萬個蝦皮人頭帳號，供詐欺集團使用賺取高額報酬。桃園地檢署偵查後依涉犯加重詐欺等罪起訴吳男、羅男及公司2名員工共4人，建請法院從重量刑並予以羈押。

日前吳姓男子因故積欠廣告公司鉅額債務，得知可以藉由提供門號，收受電子商務人頭帳戶註冊認證碼簡訊、語音訊息，提供詐騙集團使用以獲取高額利潤；為償還債務，便和黃男、朱男以廣告公司企業戶名義，向電信業者申辦30萬筆企業門號。

另羅男平時以代收電商網站人頭帳號驗證碼為業，除自行以人頭公司向電信業者申辦大量門號外，得知同行吳男有大量門號可用，便向他收購，並架設貓池（modem pool）或以APP接收蝦皮等電商簡訊認證碼，創設數萬個蝦皮人頭帳號供詐欺集團使用。

2人之所以鎖定蝦皮帳號，是因詐騙集團發現蝦皮退款機制有漏洞，只要在蝦皮網站內交易時，假買家向假賣家下單購買商品，就會產生供匯款的銀行虛擬帳戶，再將帳戶提供遭詐騙的被害人匯款，而買賣雙方解除交易，匯入款項則以蝦幣匯給蝦皮網站交易的原買家帳號，並非退給匯款人，因此詐團便鎖定此管道，不僅能隱藏犯罪所得來源去向，也無須車手省下成本。

對此吳男及羅男各自架設貓池機房，使境外詐欺集團創設蝦皮等電商人頭帳號供詐騙使用。其中羅男去年5月涉犯詐欺經新北地檢署起訴，仍不知悔改繼續犯罪，更變本加厲，以經營小額貸款要求借款民眾提供身分證件成立人頭公司，再以企業戶的名義，向電信公司申辦大量門號，持續從事相同犯罪行為。

專案小組鍥而不捨，透過科技偵查分析比對各項通聯、對話資料，鎖定貓池設備地點後，先後搜索11處，查扣大量門號SIM卡，在吳男申辦9萬多筆企業門號時就偵破；同時與相關電信公司及蝦皮協商調取資料分析比對，經檢察官查證訊問後，認為被告等涉犯加重詐欺等罪嫌重大，提起公訴，請法院從重量刑，並函請電商公司將涉案門號所創設的人頭電商帳號停權。