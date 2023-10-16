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嘉義男3度酒駕後再犯 土地遭查封速繳款

中央社／ 嘉義市16日電

嘉義市林姓男子曾3度酒駕被罰、入監執行，去年11月因無照駕駛且於5年內3度酒駕經警舉發，遭罰鍰18萬元。林男經通知不繳罰鍰後，行政執行署嘉義分署立即查封抵押土地，他即刻繳清。

嘉義分署今天發布新聞稿指出，林姓男子自民國105年至110年間，3度因酒駕不能安全駕駛犯行分別被判刑入監或易科罰金，同時被吊銷駕駛執照。不料，他仍未記取教訓，去年11月某日再因無照駕駛且於5年內3度酒駕經警舉發，並由嘉義區監理所裁處罰鍰新台幣18萬元。

嘉義分署表示，林姓男子經通知後仍未繳罰鍰，也不提出說明，執行人員即調查他的財產。

經查林姓男子在嘉義市區有筆土地，且向金融機構抵押貸款50萬元，執行人員於是立即發函嘉義市地政事務所查封土地。貸款的金融機構知情後也馬上行使土地抵押權聲請參與分配。

林男親屬知道土地被查封後，馬上致電承辦人員，表示願替他全數繳清。林男的態度從原本的不聞不問，到偕同親屬繳清罰鍰。

嘉義 酒駕

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