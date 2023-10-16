陪席法官上法官論壇指庭長違法 遭控庭長：與事實不符

士林地院日股蘇姓法官今在法官論壇上發表文章，直指同一庭的民一庭陳姓庭長涉及違法，不遵守法院組織法「過半數評議」決定，拒絕在判決書簽名，且不准書記官公告判決主文，涉強制罪。士林地方法院今上午啟動自律委員會調查，同時由庭長及審判長會議，討論人員配置，不影響其他判決進度。當事人陳姓庭長指出，論壇上言論完全與事實不符，將整理時序表供自律會參酌。

據悉，此判決並無涉及敏感人物，士林地方法院今早啟動自律委員會展開調查，就審判長、受命法官、陪席法官組成的合議庭，著手調查案件言詞辯論後是否已完成評議；同時，士林地院庭長及審判長會議，以不影響法院其他案件審理進度為原則，討論人員配置。

民一庭陳姓庭長回應，論壇上言論「完全與事實不符」他絕對沒有強制、恐嚇等情事，當日案件尚未宣判前，他閱覽判決書後，已補充再開辯論意見書，請求再行評議，將整理、提供案件時序表，供自律委員會參考。

受命法官邱法官指出，今年8月案件言詞辯論後，已評議且有評議結果，他才會依據評議結果寫判決書，直到宣判當天下午，庭長閱覽判決書後，僅在評議簿上簽名，卻拒絕在判決書上簽名。

今天上午10時許，蘇姓法官在法官論壇上發表「請司法院儘速依法處理士林地院民一庭庭長文中所載違法之事」文章指出，此合議案件在言詞辯論終結當日，即經合議庭評議完成，受命法官邱姓法官依評議結果撰寫判決，直到宣判當日，陳姓庭長在閱覽受命法官、陪席法官簽名的判決書後，寫下評議意見，且拒絕在判決書簽名，並表示「我沒有要簽名，我要再開辯論」違反職務上義務，具有法官法應受處分、應付個案評鑑、各級法院法官自律實施辦法第6條第1項第1款應送交自律會審議之情事。

蘇姓陪席法官文章指出，為維護當事人權益，法院主文公告規定務必在宣判讓公告主文；陳姓庭長在宣判第二日，要求書記官從電腦系統撤下主文，揚言若敢公告主文，就要加以懲處，致書記官不敢依法公告主文，庭長行為涉及妨害公務罪、強制罪、恐嚇安全罪等。

論壇文章指出，宣判第二日傍晚，受命法官與陪席法官共同前往庭長辦公室，請求庭長：(1)是否可以在判決書上簽名？(2)是否同意讓書記官先公告主文？(3)是否可以將判決需要修改的部分直接書寫在判決書上讓庭員參考討論？均遭庭長拒絕，庭長並聲稱要請院長出面處理此事，經陪席法官表示此為審判事務，不宜要求院長介入，庭長仍表示要請院長處理，疑似意圖透過院長向法官施壓。

蘇法官指出，直到宣判第三天下午，院長告知庭長應循制度辦理，庭長才在判決書上簽名；事後庭長屢次要求她上簽呈自請調庭，她自認沒做錯事拒絕，卻深感工作上庭長刁難與霸凌。文章中引用台劇「人選之人-造浪者」經典對白：「我們不要就這樣算了，好不好？很多事情不能就這樣算了，如果這樣的話，人就會慢慢的死掉。」這種死亡不是生理上的死亡，而是受害者經常被要求「大局為重，多方忍耐」，在心理上深感絕望的社會性死亡。