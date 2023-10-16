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以潛能心理學開設心靈成長課 王婉諭告發無照涉犯醫師

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

時代力量立委王婉諭接獲陳情，某知名心靈成長機構遭到被害者指控，涉及諸多違法亂象，包括：旗下講師未有心理師專業，涉嫌以潛能心理學名義開設心靈成長課程，騙取逾4000萬元，受害人數高達30人以上。王婉諭赴台北地檢署告發該機構的負責人呂秀金、黃振輝、講師黃懷之、劉姵儷及郭瑞想，涉犯反心理師法及刑法詐欺罪。

王婉諭上午與多名被害者舉行「受害金額高達上千萬！揭露知名心靈成長機構驚人違法亂象」記者會，要求衛福部、教育部盡速查辦非法心理課程，而該心靈成長機構應該面對錯誤、誠懇道歉，並且盡速賠償。

記者會後，王婉諭赴北檢，告發心靈成長機構負責人呂秀金、黃振輝、機構講師黃懷之、劉姵儷及郭瑞想等人，涉犯心理師法第42條第1項、刑法詐欺等罪嫌，她呼籲檢調單位積極介入調查不法情事，避免更多民眾受害。

王婉諭表示，該機構負責人及旗下講師們均未有心理師專業，卻以「潛能心理學」名義開設心靈成長課程，長期以「心理學」、「提供人類心智正確成長方向」、「了解潛意識」等影射心理專業的內容吸引學員，而課程內容也涉及心理治療範圍，涉嫌違反心理師法。

王婉諭說明，該機構持續以違法課程，誘騙眾多學員繳交高額學費，或者要求學員競標負責人的高能量物品，粗估受害金額高達上千萬，還有多達30位受害學員出面親曝，曾經目睹該課程內容涉及性騷擾、性霸凌、集體霸凌、肢體暴力、人格羞辱等行為，導致眾多學員身心受創。

一名男性被害人則說，曾經親眼目睹進行高危險性的心理治療活動，包括負責人把宣稱有高能量的物品，包括印章、絲巾、玉濁拿出來拍賣，而每項物品以非常高的價格被同學競標買走，而且要求得標者把款項匯入私人戶頭，顯有逃漏稅之嫌。

列席的衛福部代表表示，此案件已經移轉台北市政府衛生局查辦，但是根據心理師法第42條規定，未取得臨床或諮商心理師執照，確實不應該執行心理師治療業務；教育部則說，針對消保退費爭議及未立案補習班的部分，台北市政府教育局已經進行調查，預計在10月底完成。

時代力量立委王婉諭（右二）赴台北地檢署告發兩間機構的負責人呂秀金、黃振輝、講師黃懷之、劉姵儷及郭瑞想，涉犯反心理師法及刑法詐欺罪。圖／王婉諭辦公室提供
時代力量立委王婉諭（右二）赴台北地檢署告發兩間機構的負責人呂秀金、黃振輝、講師黃懷之、劉姵儷及郭瑞想，涉犯反心理師法及刑法詐欺罪。圖／王婉諭辦公室提供

心理師 王婉諭 記者會

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