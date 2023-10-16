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公然侮辱罪「法官判的太超過」 檢察總長幫忙提非常上訴
陳姓計程車司機辱罵加油站員工，劉姓法官依公然侮辱罪判他有期徒刑3月、得易科罰金9萬元確定；公然侮辱罪只能判拘役或9000元以下罰金，台北地檢署認違法判決不能執行，將書類送交最高檢察署，檢察總長邢泰釗已提非常上訴。
檢察官員說，此判決非事實發生錯誤、而是結論有誤，屬於違背法令裁判，且上訴對被告有利，基於糾正錯誤裁判的義務，已以檢察總長名義在9月26日向最高法院提起非常上訴。
70多歲的陳姓男子2023年2月開營業車去加油，不滿加油站員工把他的信用卡丟置在車子上，辱罵對方「X你娘」等，加油站員工對陳提告，檢察官依刑法309條公然侮辱罪嫌起訴陳。
今年6月1日，劉姓法官傳喚陳出庭，法庭內氣氛緊張，陳與劉互嗆，法官命法警當庭逮捕陳，並對陳告發妨害公務罪。
有關陳被控妨害公務部分，陳否認犯行，他告訴檢察官，會大聲說話是因為年紀的關係、且有耳背等，不表示在對法官咆哮，陳主張沒有對法官口出侮辱性言論，檢察官偵辦認為，陳沒有主觀羞辱公務員的犯意，稍早處分陳不起訴。
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