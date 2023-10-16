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六和機械廠長大陸猝死！ 家屬寫陳情書給董事長痛訴「資方不理會」
國內汽車零件製造大廠六和機械公司外派大陸53歲徐姓廠長在大陸廠宿舍不幸猝死，家屬控訴資方不理會態度，徐男家屬今天上午前往六和機械廠陳情，遞交「給董事長的一封信」陳情書，家屬要求資方說明「要給一個合理交代」。
今年8月底，在六和機械服務超過31年的大陸天津工廠徐姓廠長不幸在宿舍猝死，家屬控訴董事長宗緒順至靈堂很快離開，其餘不聞不問，徐男妻子、母親等家屬由親友陪同，赴六和機械廠陳情，家屬前往六和機械廠外陳情，資方代表示，徐男死因果關係，目前由大陸公安單位處理，家屬也提出申請，公司將等結果判定會較無爭議。
徐男母親和妻子表示，徐男是公司外派大陸工作開疆闢土，對公司十分盡職，這次發生意外，家屬十分錯愕，家人常聽他（徐男）說每天工作到晚上8、9時下班，為何這麼勞累，公司要給一個合理交代，且他（徐男）經常勞累及超時工時，數十年時間為了公司打拼，錯過小孩成長，沒想到最後猝死工廠宿舍，公司沒有解釋，董事長宗緒順5分鐘靈堂快閃，從頭到尾沒有一句慰問或道歉，讓人無法接受。
桃園市府勞動局表示，根據報導六和機械派駐天津高丘廠徐姓廠長在宿舍猝死案，該局勞檢處將請資方協助配合調查說明，該局自2020年迄今，對六和機械勞動檢查32場次，在職業安全問題，資方違反機械設備、作業現場開口部分及人員使用個人防護具，違規7場次共裁處45萬元，在勞動條件部分，出現未依規定給付加班費及超時工作違法5 次共裁罰29萬元。
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