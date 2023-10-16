前北市體育處長涉貪 懲戒法院判撤職停任3年
前北市體育處長孫清泉涉嫌收受賄賂協助業者優先承租場地，最高法院依貪污罪判刑4年6月定讞。監察院彈劾孫男後移送懲戒，懲戒法院判決孫清泉撤職並停止任用3年，可上訴。
孫清泉原為台北市大安區區長，民國99年3月轉任體育處（現改制為體育局）長。他被控利用民間團體申辦體育活動機會，涉收受業者賄賂，協助業者取得公園用地優先承租權，並減免租金、保證金，業者取得場地使用權後，再轉租攤商牟利。
台北地檢署於109年9月依不違背職務收賄等罪起訴孫清泉。一審判刑8年4月，褫奪公權2年，並沒收新台幣35萬元犯罪所得，二審改判4年6月徒刑。最高法院今年7月間駁回上訴定讞。
監察院認為，孫清泉除了違反公務員應誠實清廉的義務外，也違反行政程序法及公務員廉政倫理規範，違失情節重大，110年10月間彈劾孫清泉並移送懲戒。懲戒法院日前判處孫男撤職並停止任用3年，可上訴。
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