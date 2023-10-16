影／心靈課程遭控涉強制猥褻逃漏稅 立委要求檢警查辦
專辦團體心靈成長課程打響知名度的知名心理企管顧問公司遭爆，未領有心理師證照的講師利用心理劇方式，要求學員在團體治療中蒙眼講出遭性侵、家暴、外遇、墮胎等個人隱私，還要接受同場學員肢體撫摸，模擬性侵、家暴過程，團體治療淪為猥褻大會，時代力量立委王婉諭今天陪同受害學員舉行記者會，抨擊該公司至少5名核心成員涉嫌違反心理師法及逃漏稅等罪。
王婉諭指出知名心理企管顧問公司旗下講師完全沒有諮商或臨床心理師的專業，卻提供心理治療，涉嫌違反心理師法，所開設的違法課程動輒上萬元，保守估計營業額高達2億以上，學員想退出，公司還用洩漏學員隱私、情緒勒索等方法強迫學員繼續繳交高額學費，也沒有合理的退費機制，課程內容更涉及性侵害、性霸凌、性騷擾、集體霸凌、肢體暴力、對同性戀、離婚女性歧視等，並質疑該公司未向教育部立案，相關單位應盡速徹查。
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