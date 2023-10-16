朱國榮逃亡後5億已沒收 另涉福座開發案1500萬再充公

國寶集團總裁朱國榮上月棄保潛逃，前後5億元保金遭沒收，他另涉土地交易違反保險法案，台北地院今天傳喚具保人朱國榮胞妹朱佩瑜出庭；朱女對哥哥去向表示不知情，也對沒收保金1500萬元無意見，預計法官將裁定沒收保金充公。

依檢察官指控，朱國榮擔任恒輝不動產公司負責人，並成立「人頭」富祥公司入主國寶服務公司、福座開發公司，以這2家公司作為國寶人壽的控股公司。

國寶人壽1995年向福座公司承租台北市北投區房地作為營業點，匯款4億5000萬元作為押金，後來雙方終止租約，至2009年國寶尚欠福座3億8067萬元，朱國榮即安排恒輝公司拿苗栗縣頭份市遭無權占用的487間房屋讓福座抵債。

檢方查出，朱國榮與人談妥以7億2765萬元出售福座的北投區房地，指示當時國寶人壽的高層加速承接房地事宜，國寶人壽高層後來召開臨時董事會時，之後福座公司以7億餘元出售北投區房地，有1億4091萬元流入朱國榮的口袋。