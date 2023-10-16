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獨／教唆開車衝撞高雄色情大亨據點 主嫌昨入境遭拘提

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

張姓男子今年6月29日開車衝撞高雄市新興區一處曾是色情大亨據點的鐵門，當場被警方逮捕；張指因消費糾紛犯案，但檢警懷疑是色情業爭地盤所致，張被收押禁見後，警方查出一名李姓主嫌疑在背後操控，但李在警方找上門時已逃出國，檢警祭出境管，李在海外躲了3個多月，昨返國入境即遭警方拘提。

今年6月29日晚上6時30分許，張姓男子（28歲）倒車衝撞高雄市新興區七賢二路關門的店家，造成騎樓下2輛機車和店家鐵門損毀損，目擊者另發現張衝撞鐵門後，隨即下車拿十字鎬柄擊砸鐵捲門，行徑囂張。

警方據報到場，立即逮捕張男，當時警方對外表示僅鐵門毀損；未造成傷亡。但後來一名在屋內的劉姓男子（53歲）卻報警指，他當時受屋主周姓男子聘雇，在屋內打掃，因鐵門被衝撞當下，屋內的桌、櫃瞬間倒下，他被壓傷腳，要對張提告，警方才改依毀損及殺人未遂罪嫌查辦全案。

據悉，張被捕後聲稱，因之前與這家店的業者有「消費糾紛」，雙方對後續處理未達成共識，才開車撞門；但被撞的店面雖沒掛任何店號或招牌，卻曾是高雄艷旗響亮的色情應召大亨據點，該處平時前門深鎖，人員都由後面出入，恐與色情應召業者搶生意脫不了關係。

高雄地檢署獲報，懷疑和色情業者插旗搶地盤有關，於是指派重大刑案專組主任檢察官林志祐、檢察官張志宏指揮警方查辦。

案經檢方訊問後，認為張不顧屋內是否仍有人，萬一屋內有人，因他大力撞擊，物品掉落，可能導致死亡，是可預見的狀況，認為張涉殺人未遂、恐嚇危害安全及毀損等罪嫌重大，且懷疑背後有主謀未到案，認張有勾串共犯或證人及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

據知情人士了解，被撞的店面平時大門深鎖，且沒掛任何招牌，店面雖曾是高雄艷旗響亮的某色情應召大亨的據點，但這名大亨在高雄經營應召站生意已經數十年，許多合夥人也已漂白。

半年多以前，高雄警方查緝色情，有些全套色情護膚店遭取締，許多尋芳「老司機」和色情業者，傳出可能遭這名色情大亨所屬集團刻意檢舉，紛有不滿，最近新興警分局攻入1棟被尋芳客所戲稱的「電信大樓」，查獲SPA會館有12名非法拘居留台灣的越南女子，又有類似傳言，開車衝撞突發事故因此引起許多聯想。

檢警持續追查該案，發現張男背後是一名李姓男子操控，正鎖定李男時，李卻聞風先逃往海外，出國躲藏3個多月，檢警祭出「境管」，李昨天返國，一踏入小港機場國門，即被警方拘提。

據悉，李坦承教唆張男開車衝撞往昔色情大亨據點，警方今天上午警詢後，將依教唆殺人未遂、毀損等罪移送高雄地檢署偵辦，並建請檢察官羈押。

張姓男子6月29日倒車衝撞高雄市新興區一家曾是色情大亨據點的店面，被獲報的新興警分局警方當場制伏。圖／讀者提供
張姓男子6月29日倒車衝撞高雄市新興區一家曾是色情大亨據點的店面，被獲報的新興警分局警方當場制伏。圖／讀者提供
張姓男子6月29日倒車衝撞高雄市新興區一家曾是色情大亨據點的店面，被獲報的新興警分局警方當場制伏。圖／讀者提供
張姓男子6月29日倒車衝撞高雄市新興區一家曾是色情大亨據點的店面，被獲報的新興警分局警方當場制伏。圖／讀者提供

殺人 檢察官 小港機場

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