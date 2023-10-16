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破獲一條龍棄土集團164人 彰化偵查佐陳宥任獲金環獎

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐陳宥任（左四）在去年成功查獲一個結構完整的棄土產業鏈，獲得環境部金環獎肯定。圖／彰化警察局提供
彰化刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐陳宥任（左四）在去年成功查獲一個結構完整的棄土產業鏈，獲得環境部金環獎肯定。圖／彰化警察局提供
彰化近年違法傾倒廢土與廢棄物的案件層出不窮，警方與環保單位合作查緝，刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐陳宥任在去年成功查獲一個結構完整的棄土產業鏈，經檢方偵查終結，共起訴被告164人，查扣、追償不法所得達2億3602萬元，獲得今年環境部金環獎的肯定。

金環獎是環境部授予全國查緝環保犯罪第一線執法績優人員的最高榮譽，受表揚的單位包含檢察、警察及環保機關，偵查佐陳宥任榮獲「打擊環保犯罪傑出貢獻獎」，是全國各直轄市、縣市政府警察局唯一獲獎的同仁，警察局長張國雄親自張貼紅榜。

彰化檢方前年接獲舉報因北部地區工程棄土無處可去，有清運業者勾結土資場、清運車隊、地主等，將工程廢棄土非法傾倒在彰化偏遠農地、魚塭，面積廣達約6.5座大安森林公園，陳宥任在此案扮演關鍵角色，配合檢方將棄土產業鏈的挖、清運業者、土資場、非法清運車隊公司、司機、回填業者、土地仲介業者相互之間的犯意聯絡、分工情節全數釐清，檢方最終起訴一條龍棄土集團164人。

彰化近年將查緝違法傾倒廢土(廢棄物)的環保犯罪列為重要工作，張國雄指出，112年度截至9月底移送違反廢棄物清理法案件共36件69人，與同期111年度的案件88件123人數據對比，違反廢棄物清理法案件及人數顯著下降，顯示在檢警環合作，強力查緝下，有效遏止環保犯罪之發生、阻拒傾倒廢土亂象的成效。

彰化刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐陳宥任（左）在去年成功查獲一個結構完整的棄土產業鏈，經檢方偵查終結，共起訴被告164人。圖／彰化警察局提供
彰化刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐陳宥任（左）在去年成功查獲一個結構完整的棄土產業鏈，經檢方偵查終結，共起訴被告164人。圖／彰化警察局提供
彰化刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐陳宥任獲得環境部金環獎肯定，彰化警察局長張國雄（右三）貼紅榜。圖／彰化警察局提供
彰化刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐陳宥任獲得環境部金環獎肯定，彰化警察局長張國雄（右三）貼紅榜。圖／彰化警察局提供

廢棄物 彰化 警察

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