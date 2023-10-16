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碩士工程師到寶雅偷11件化妝品 得手7千判罰3萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹36歲傅姓女工程師，今年5月1日中午12時許，竟在寶雅生活館竊取眼線膠筆、染眉膏及美容液等價值約7千餘元的開架美妝商品11件。事後店長清點商品發現數量有異，調閱監視器才發現是傅女偷的，立即報警。新竹地院依竊盜罪判傅女拘役30日，易科罰金3萬元，緩刑2年，1年內向公庫支付2萬元。

判決書指出，傅姓女子碩士畢業，現職為工程師。今年5月1日中午12時許，傅女到新竹市區某家寶雅生活館中，徒手竊取開架化妝品和美容用品，包括眼線膠筆、潤唇膏、染眉膏、美容液、睫毛膏、潔面露等，共11項商品，價值7533元。

傅女得手後離去，該店長清點商品時，發現數量有異，調閱監視器才知道是傅女偷的，立即報警。

法官認為，傅女不思以正當方式獲取所需，竟以竊盜方式取得他人財物，未尊重他人財產權益，所為實屬不該。不過考量傅女坦承犯行，並和業者達成和解並賠償完畢，最後依竊盜罪處拘役30日，易科罰金3萬元。緩刑2年，判決確定日1年內向公庫支付2萬元。

新竹傅姓女工程師，竟在寶雅生活館竊取眼線膠筆、染眉膏及美容液等價值約7千餘元的開架美妝商品11件。（圖僅示意，非當事人） 圖／報系資料照
新竹傅姓女工程師，竟在寶雅生活館竊取眼線膠筆、染眉膏及美容液等價值約7千餘元的開架美妝商品11件。（圖僅示意，非當事人） 圖／報系資料照

新竹 竊盜 監視器

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