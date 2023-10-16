碩士工程師到寶雅偷11件化妝品 得手7千判罰3萬

不管是車禍、吵架或者鄰居糾紛等，為了大事化小通常都會以和解來取代訴訟，和解看似簡單，實際上卻暗藏陷阱。桃園有一對情侶因為口角衝突大打出手，男方拿物品砸向女方臉部，造成女方左眼失明，後來男方找上女方母親談好簽下和解書，約定賠償2萬9000元，和解書上還寫下「嗣後不得求償，並放棄一切民刑事法律訴訟權」，不料女方再度提告求償30萬元，男方傻眼告訴法官「不是已經放棄了嗎？」但法官還是判決女方勝訴，法界人士分析，這就是落入「範圍」的陷阱。

2023-10-16 11:30