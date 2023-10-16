聽新聞
test
0:00 / 0:00
碩士工程師到寶雅偷11件化妝品 得手7千判罰3萬
新竹36歲傅姓女工程師，今年5月1日中午12時許，竟在寶雅生活館竊取眼線膠筆、染眉膏及美容液等價值約7千餘元的開架美妝商品11件。事後店長清點商品發現數量有異，調閱監視器才發現是傅女偷的，立即報警。新竹地院依竊盜罪判傅女拘役30日，易科罰金3萬元，緩刑2年，1年內向公庫支付2萬元。
判決書指出，傅姓女子碩士畢業，現職為工程師。今年5月1日中午12時許，傅女到新竹市區某家寶雅生活館中，徒手竊取開架化妝品和美容用品，包括眼線膠筆、潤唇膏、染眉膏、美容液、睫毛膏、潔面露等，共11項商品，價值7533元。
傅女得手後離去，該店長清點商品時，發現數量有異，調閱監視器才知道是傅女偷的，立即報警。
法官認為，傅女不思以正當方式獲取所需，竟以竊盜方式取得他人財物，未尊重他人財產權益，所為實屬不該。不過考量傅女坦承犯行，並和業者達成和解並賠償完畢，最後依竊盜罪處拘役30日，易科罰金3萬元。緩刑2年，判決確定日1年內向公庫支付2萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言