「打詐國家隊」成效差累死檢警 侯漢廷：提高最低刑度才有效
詐騙收法日新月異，中央今年推動打詐綱領1.5版，盼能有效防詐，卻遭質疑成效不彰，新黨台北市議員侯漢廷表示，詐欺、洗錢及組織犯罪的案量多到足足佔了檢方每月收案量的三分之一，去年的電信詐騙案更暴增360%，高達16萬件「法官、書記官、檢察官人都不夠用」，應提高最低刑度，才能有效減少犯罪。
侯漢廷指出，過鬆的量刑加上過少的刑度，導致詐騙橫行，累死一線員警、檢察官、法官，今年六月在源頭打詐上，檢察署已痛批打詐國家隊1.5根本是國家級詐騙，數位發展部說「只負責發展不負責管理」，NCC面對電信業者勾結詐騙集團也只輕罰30萬、金管會更不對第三方支付平台進行管理。
侯漢廷表示，今年打詐修法進度，只有把換臉詐欺納入「加重詐欺罪」範疇，但提高刑度，從2014年把加重詐欺罪刑度加重到7年，再也沒有增加，而且根據統計，這幾年來真正判刑3年以上的人根本不到1%，應該提高最低刑度，讓法官重判。
侯漢廷說，第三方支付及電信門號都成為詐騙工具缺乏積極管理，再加上立院不推動增加刑度、亂世用重典，搞得打詐國家隊拿了大量預算，民眾卻看不到對檢調及法院有任何支援，最後讓打擊詐騙淪為笑話口號，痛批民進黨打擊假消息從來都是只針對在野黨，沒看過針對詐騙集團的，這就是台灣「詐騙之島」的荒謬。
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