「打詐國家隊」成效差累死檢警 侯漢廷：提高最低刑度才有效

詐騙收法日新月異，中央今年推動打詐綱領1.5版，盼能有效防詐，卻遭質疑成效不彰，新黨台北市議員侯漢廷表示，詐欺、洗錢及組織犯罪的案量多到足足佔了檢方每月收案量的三分之一，去年的電信詐騙案更暴增360%，高達16萬件「法官、書記官、檢察官人都不夠用」，應提高最低刑度，才能有效減少犯罪。

侯漢廷指出，過鬆的量刑加上過少的刑度，導致詐騙橫行，累死一線員警、檢察官、法官，今年六月在源頭打詐上，檢察署已痛批打詐國家隊1.5根本是國家級詐騙，數位發展部說「只負責發展不負責管理」，NCC面對電信業者勾結詐騙集團也只輕罰30萬、金管會更不對第三方支付平台進行管理。

侯漢廷表示，今年打詐修法進度，只有把換臉詐欺納入「加重詐欺罪」範疇，但提高刑度，從2014年把加重詐欺罪刑度加重到7年，再也沒有增加，而且根據統計，這幾年來真正判刑3年以上的人根本不到1%，應該提高最低刑度，讓法官重判。